Mutter nimmt ab für mehr Spielspaß in der Kita

Carina Weser schwitzt im Fitnessstudio, um Geld für den neuen Kletterturm der Königsbrunner Kindertagesstätte Zur Göttlichen Vorsehung zu sammeln.

Von Claudia Deeney

Ohne Fleiß kein Preis. Diese Redensart bringt es auf den Punkt, zumindest für Carina Weser. Die Königsbrunnerin ist Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens Zur Göttlichen Vorsehung und hat sich ein ziemlich ehrgeiziges Ziel gesteckt. Nämlich den Kindern der Tageseinrichtung wieder zu einem Kletterturm zu verhelfen. Und geht dabei auch ungewöhnliche sowie fleißige Wege.

Die bisherige Anlage in der Außenspielfläche musste aufgrund von Sicherheitsbedenken im Frühjahr abgebaut werden. Seitdem der Elternbeirat den Spielturm und die Zugangsbrücke entfernt hat, ist die Stelle leer, und natürlich fehlt den Kindern diese Spielmöglichkeit.

Spendenaktionen vom Elternbeirat wurden durchgeführt, und da kam auch schon einiges an Geld zusammen, es fehlen aber noch einige Tausend Euro, die momentan auch vom Träger nicht gestemmt werden können.

Die Kita in Königsbrunn soll schnell wieder einen Kletterturm haben

„Was also tun?“, fragte sich Carina Weser. Ihre fünfjährige Tochter Katharina und die anderen Kinder der Tageseinrichtung sollen ja möglichst bald wieder einen Kletterturm haben. „Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden, zumal im kommenden Jahr die Einrichtung um eine Krippe erweitert werden soll“, wie Weser gegenüber unserer Zeitung erklärt.

Weiter Spenden sammeln, so lautete ihre Devise, und deshalb sprach die 39-Jährige den Geschäftsführer des Gesundheitsenters FITz Fitness Königsbrunn an. Christian Kunzi erklärte sich gleich bereit, von jedem in seinem Studio verkauften Shake 1,50 Euro an den Kindergarten zu spenden. Relativ schnell kamen auf diesem Weg 700 Euro zusammen, wobei die Aktion noch läuft.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass das mit der Sammelei so gut lief“, erzählt Carina Weser, und so kam auch gleich noch der nächste Deal zwischen dem auch als Stadtrat tätigen Fitnessbetreiber und der Elternbeiratsvorsitzenden zustande.

Gesundheitlich in Höchstform war die Mama von Katharina nicht, und das war ihr auch bewusst. „Als mich Christian Kunzi ansprach, ob ich nicht etwas für mich selbst auch tun wolle, habe ich nicht lange überlegt und Ja gesagt“, erzählt sie ganz freimütig. So kam es zu der Vereinbarung, der Kunzi beziehungsweise dem Fitness-Center schon 500 Euro gekostet hat. Für jedes Kilo das Carina Weser abnimmt, spendet das Studio 50 Euro an den Kindergarten.

Zur Halbzeit hat sie schon zehn Kilo abgenommen

„Ich habe zur Halbzeit des Zwölf- Wochen-Ernährungsprogrammes zehn Kilo abgenommen“, freut sich Carina Weser. Und vorgenommen hat sie sich, die restlichen sechs Wochen gerne noch einmal das gleiche Ergebnis zu erzielen, also noch einmal zehn Kilo.

Dann hätte sie für den Kletterturm insgesamt 1000 Euro regelrecht erstrampelt, denn Radfahren gehört ebenso zum Programm dazu, wie Gerätetraining. Zwei- bis dreimal die Woche geht die ambitionierte Mama ins Studio, um sich sportlich zu betätigen.

Sie fühle sich dort sehr wohl und sehr gut betreut durch ihre Trainerin Angela Geipel. Überrascht war Weser, wie leicht ihr die empfohlene Ernährungsumstellung gefallen sei. Vereinfacht erklärt, dürfe sie alles essen, aber habe die Zusammensetzung der Gerichte geändert, wie sie lachend erklärt: „Kartoffeln als Bratkartoffeln mit Speck sind die falsche Variante, stattdessen bereite ich jetzt Kartoffeln mit Spinat und Eiern zu, das ist die gesunde Art.“ Auch müsse sie nicht für sich selbst anders kochen als für ihre Tochter Katharina und ihren Mann Armin. Und gehungert habe sie ebenfalls noch keinen einzigen Tag.

Die Profis im FITz Fitness haben Carina Wesers Kalorienbedarf errechnet, den sie für einen optimalen Energieverbrauch zu sich nehmen darf, und daran hält sich die Elternbeiratsvorsitzende. Vor allem, weil sie auch gemerkt hat, dass es ihr gesundheitlich wirklich wesentlich besser geht, seit sie das Programm durchzieht. Der angenehme Nebeneffekt, damit auch noch Geld für den Kindergarten zu sammeln, sorge ganz klar für zusätzliche Motivation, und deshalb gehe sie auch gerne mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. „Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich noch andere Menschen angesprochen fühlen und sich mir anschließen mit der Aktion“, so Carina Weser.

Der Kletterturm passt gut zur Philosophie der Fitnessbranche

Diese läuft auch noch eine Weile weiter, wie Kunzi versichert: „Wir bewundern das Engagement der Elternbeiratsvorsitzenden und unterstützen sie gerne, deshalb haben wir bei ihr persönlich den recht hohen 50 Euro Betrag pro abgenommenes Kilo angesetzt.“ Es sei wichtig, dass Kinder sich austoben können und Bewegung haben, das passe zur Philosophie der Gesundheits- und Fitnessbranche ausgezeichnet.

Ausgezeichnet findet auch Mia Grabolus vom Kirchenverwaltungsvorstand, was Carina Weser da für den Kindergarten macht und lobt: „Wir haben wirklich einen außergewöhnlich engagierten Elternbeirat und eine tolle Vorsitzende.“

Dass der Preis für ihren Fleiß nicht in den eigenen Geldbeutel fließt, ist für die Mutter von Katharina selbstverständlich, und sie sagt fröhlich: „Ich verliere Kilos, der Kindergarten bekommt Geld für den Kletterturm, das ist mein Gewinn!“

Wer Lust hat mitzumachen, kann sich im FITz Fitness, Junkersstraße 15A, in Königsbrunn melden und sich beraten lassen. Kontakt über www.fitz-fitness.de oder Telefon: 08231/919102.

