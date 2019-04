18.04.2019

Neuer Grieche im Zentrum

In Schwabmünchen eröffnet Taverne

In Schwabmünchen eröffnet an den Ostertagen ein neues griechisches Restaurant: die Taverna Limani in der Feyerabendstraße 7. Der Gastraum mit 50 Plätzen wurde schon im griechischen Ambiente mit weißem Rauhputz, Wandreliefs und Säulen gestaltet. Am Donnerstag will man die ersten Gäste begrüßen. Wie vorher in Obermeitingen stehen auch in Schwabmünchen viele original griechische Gerichte und die beliebten kalten und warmen Vorspeisen auf der Karte. Eine günstige Mittagskarte wartet mit wechselnden griechischen und mediterranen Spezialitäten wie Moussaka und gefüllten Auberginen auf. An Karfreitag lockt frischer Fisch.

Die Wirtsleute der Familie Lyras freuen sich darauf, ihre Stammgäste und viele neue Gäste in ihrer Taverna begrüßen zu dürfen. Telefonische Reservierung werden unter der Telefonnummer 08232/9978113 entgegengenommen. (heide)

