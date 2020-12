12:30 Uhr

Obermeitinger sind sauer: Sie müssen zur Pass-Verlängerung nach Igling

Ausweisangelegenheiten müssen Obermeitinger künftig in Igling erledigen.

Plus Alle Obermeitinger, die ihren Ausweis verlängern lassen wollen, müssen künftig nach Igling fahren. Das stößt auf Unmut.

Von Sybille Heidemeyer

Künftig sollen alle Ausweis- und Wohnsitzangelegenheiten der Obermeitinger sowie Meldeauskünfte und Führungszeugnisse nicht mehr im Obermeitinger Rathaus, sondern ausschließlich im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Igling, zu der Obermeitingen gehört, bearbeitet werden.

Bürger sind verärgert, dass der Service nicht mehr im Bürgerbüro Obermeitingen möglich ist

Das stößt bei vielen Obermeitingern auf Unmut und Unverständnis, berichteten einige Gemeinderäte übereinstimmend in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Losert begründete die Veränderung mit einer Zentralisierung und Vereinfachung der Arbeitsabläufe in der Verwaltungsgemeinschaft. Er sagte: „Aber ich verstehe die Enttäuschung der Bürger, dass dieser Service nicht mehr in unserem Bürgerbüro möglich ist.“ Losert versprach, mit der Geschäftsstellenleitung der VG Igling dieses Thema zu besprechen.

Ein weiteres Thema in der Sitzung war der Bebauungsplan Rottenbucher - Steingadener Straße. Nach der Überarbeitung und der Beteiligung der Öffentlichkeit lag den Räten erneut ein Einwand eines Betroffenen vor, der allerdings in der Oktober-Sitzung schon eingehend behandelt wurde. Die Gemeinderäte nahmen diesen zur Kenntnis, hielten aber an dem jetzigen Bebauungsplan fest und beschlossen diesen als Satzung.

Abwassergebühren Da in den kommenden Jahren höhere Kosten für die Instandhaltung auf die Gemeinde zukommen, steigt ab 1. Januar 2021 die Abwassergebühr in Obermeitingen von 1,12 auf 1,30 Euro pro Kubikmeter. Diese Festsetzung gilt für vier Jahre.



