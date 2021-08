Eine Million Euro teurer: Neubau des Bauhofs wird verschoben

Plus Oberottmarshausen will einen neuen Bauhof bauen. Doch das geplante Gebäude würde um eine Million Euro teurer. Die gemeinde zieht die Notbremse.

Der Neubau des Bauhofs im Gewerbegebiet Nord an der St.-Ulrich-Straße in Oberottmarshausen wird verschoben. Architekt Gerhard Riedmiller berichtete von erheblichen Preissteigerungen im Bausektor.