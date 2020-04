vor 17 Min.

Osterhase zu Besuch in Flüchtlingsunterkunft

Mit Freude haben Kinder die Päckchen der Ehrenamtlichen entgegengenommen

Von Andrea Collissi

Gespannt, diszipliniert und mit dem gehörigen Abstand haben Kinder in der Flüchtlingsunterkunft in der Lilienthalstraße in Königsbrunn auf eine Osterüberraschung gewartet. Mit Mundschutz und Handschuhen überreichten Ehrenamtliche kleine Päckchen.

Für die Kinder, die wegen der Corona-Pandemie nicht zur Schule gehen oder in den Kindergarten können, ist die Situation in der Unterkunft schwierig. Die Osteraktion bot eine willkommene Abwechslung. Die Menschen alleine lassen zu müssen ohne Hilfsangebote für sowohl die Kinder wie Erwachsenen, fällt den Ehrenamtlichen schwer. Sie werden – das war im Rahmen der Osteraktion trotz der Distanz spürbar – auch von den Bewohnern der Unterkunft vermisst.

Viele Ehrenamtliche wie Gerry Bernäcker und Christoph Knoller, bieten weiterhin telefonische Hilfe an oder stehen zum Austausch über WhatsApp und Facebook bereit. Für die Menschen auch in Zeiten von Corona da zu sein, ist für Knoller, der früher vorrangig für die Vermittlung von Arbeitsstellen zuständig war und seit geraumer Zeit auch Hausaufgabenhilfe anbietet, selbstverständlich. „Dabei sieht man, wie wichtig es ist, dass die Asylbewerber Smartphones besitzen, was in der Bevölkerung oft bemängelt wurde“, sagt der engagierte Ruheständler. Er habe wenig Verständnis dafür, denn die Handys seien das Tor zur Heimat wie auch zur deutschen Gesellschaft. Es ersetze Büro und vieles mehr. „Auch die Schulkinder können auf diese Weise Unterstützung bei der Bewältigung von Hausaufgaben erhalten“, sagt Knoller. Denn in den Unterkünften stehe kein Laptop oder Drucker parat, von den Eltern sei eine Unterstützung meist auch nicht möglich. Engagierte Lehrkräfte, die sich über den Stand der Erst- und Zweitklässler sorgen, hätten sich bei den Asylhelfern bereits telefonisch erkundigt, ob die Hausaufgaben ankommen. Im Rahmen der Osteraktion bekamen die Kinder in der Unterkunft keine Hausaufgaben auf, sondern durften neben Süßigkeiten auch Bilder zum Ausmalen und Rätsel auspacken.