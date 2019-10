00:32 Uhr

Popkulturpreis für Festival Singoldsand?

Vorschlag kommt von Grünenpolitiker Deisenhofer

Maximilian Deisenhofer hat das Schwabmünchner Singoldsand-Festival für den Bayerischen Popkulturpreis 2019 in der Kategorie Nachhaltigkeit vorgeschlagen. Der Grünen-Abgeordnete aus dem Kreis Augsburg-Land würdigt damit das außerordentliche langjährige Engagement des Teams um die Veranstalter Patrick Jung und Konstantin Wamser. „Seit mehreren Jahren besuche ich selbst das Festival mit großer Begeisterung. Die liebevolle Gestaltung, das hochklassige Booking und der gelebte Zusammenhalt der Stadtgesellschaft beeindrucken mich dabei jedes Mal aufs Neue“, begründet Deisenhofer seine Empfehlung.

Das seit 2010 bestehende Singoldsand-Festival lockt inzwischen regelmäßig rund 8000 Besucher an und hat sich auch im größeren Umkreis der Stadt einen hervorragenden Ruf erarbeitet – insbesondere, weil örtliche Vereine mit eigenen Ständen vertreten sind und so ihre Jugendarbeit finanzieren. Der Preis, den der Verband für Popkultur in Bayern ausschreibt und am 20. November verleiht, ist pro Kategorie mit 2000 Euro dotiert und unabhängig von der musikalischen Leistung von Bands oder Künstlern. In den vergangenen Jahren wurde unter anderem das Augsburger Modularfestival geehrt. Die Jury besteht aus Mitgliedern des Bayerischen Landtags sowie aus Experten der Medien- und Musikbranche.

