vor 35 Min.

Romantik und Jazz im Fluss

„Wassermusik“ in der Mittleren Mühle

Die Mühle am rauschenden Bach klappert nicht, sie swingt! Das jedenfalls, wenn dort das Jazz Trio Zahg zusammen mit einem Vokalensemble einen Abend mit Wassermusik gestaltet. Zwei weitere Auftritte werden folgen.

Wasser ist ein sehr spezielles Element, das zu allen Zeiten Maler, Dichter und Komponisten inspirierte. So auch das Trio „Zahg“ mit dem Bobinger Pianisten Tobias Reinsch, Stefan Berger am Bass und Matthias Fischer am Schlagzeug, die eigens eine CD mit „Wassermusik“ aufgenommen haben. Zu hören sind darauf und an diesem Konzertabend poetische und fetzige Eigenkompositionen wie auch Bearbeitungen bekannter Werke rund um das faszinierende Element. Und unter der Leitung von Kulturpreisträgerin Sigrid Pröbstl lässt ein Vokalensemble sowohl klassische Chorsätze von Franz Schubert und Johannes Brahms als auch Volkslieder zum Thema Wasser erklingen.

Das Konzert, so auch das Kulturamt der Stadt Bobingen, verspricht ein ungewöhnliches, fesselndes und abwechslungsreiches Klangerlebnis, das eine musikalische Erfrischung für die Sinne sei.

Das Konzert ist ein weiterer Beitrag der Stadt zum bayernweiten Festival „kunst&gesund“, das noch bis zum 30. Juni dauert und findet gleich zweimal statt:

Einmal am Freitag, 25. Mai um 19.30 Uhr in der Mittleren Mühle. Karten gibt es in Bobingen für 15 Euro beim Kulturamt im Rathaus, bei Bücher Di Santo an der Hochstraße 5b und bei Schreibwaren Schiller in der Winterstraße 20.

Zum anderen präsentieren die acht Musiker Ausschnitte aus diesem Programm am Sonntag, 27. Mai um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Kapelle der Wertachklinik, Wertachstraße 55. Dazu ist der Eintritt frei. (inge)