Rückbau an Königstherme

Außensauna wird nun abgerissen

Königsbrunn In den vergangenen vier Monaten wurden in der ehemaligen Königstherme Entkernungsarbeiten und die Schadstoffbeseitigung durchgeführt. Nachdem mittlerweile auch die Erdhügel an der Königsallee abgetragen wurden, sind bereits Einblicke auf das Gelände möglich: So ist zum Beispiel in circa vier Meter Höhe die ehemalige Dampfsauna mit ihrem kreisförmigen Grundriss (Rotunde) und der Lichterkuppel zu sehen. In dieser Woche hat nun der Abriss der Außensauna begonnen, um für die schweren Geräte und Fahrzeuge eine Zufahrt zum Gelände und in die Schwimmhalle zu ermöglichen. In rund fünf Wochen wird das Hallendach abgetragen; anschließend werden die Schwimmbecken zurückgebaut. (AZ)

