05:43 Uhr

Schultafeln, Rauchmelder und Co.: Schwabmünchen wird gechippt

Plus Die NFC-Technologie wird in Schwabmünchen ausgebaut. Was das für die Bürger bedeutet und was sich die Stadt davon verspricht.

Mülleimer in der Stadt voll? Handy hinhalten und eine Meldung schreiben – schon wissen die Verantwortlichen Bescheid und können handeln. Möglich macht dies ein NFC-Chip, der an vielen Objekten der Stadt bereits angebracht ist. An Bäumen, Straßenlaternen und Hundetoiletten zum Beispiel. Diese Technologie wird in Schwabmünchen nun immer weiter ausgebaut. Neu dazugekommen sind nun Rauchmelder, Tafeln in den Klassenzimmern, Trittleitern und Brandschutztüren. Durch die Kontrolle per Chip kann künftig die Prüfplakette ersetzt werden.

Die Idee, solche Chips einzusetzen, hatte Michael Lodes, ein Mitarbeiter der Stadt, vor rund fünf Jahren: Beim Blick auf den Milchvorrat im Kühlschrank sendete das Gehirn das Signal: Milch aus – einkaufen – bestellen und Vorrat auffüllen. „Wenn alle diese Schritte automatisch gehen würden, wäre das doch die Zukunft?“, dachte er sich. Lodes diskutierte damals seine Idee mit Thomas Bernert, der die Grünverwaltung der Stadt betreut.

NFC-Chips: Arbeiten in Schwabmünchen effektiver gestalten

Ziel war eine Technologie, die aufwendige Arbeiten, Kontrollgänge und -fahrten effektiver machen könnte. Bei genauer Überlegung ließe sich diese Idee sogar auf bestimmte Arbeitsaufgaben innerhalb der Stadt übertragen, nämlich die Überwachung, Kontrolle und Registrierung von feststehenden Objekten wie zum Beispiel Bäume, Hundetoiletten, Straßenlaternen und vieles mehr.

An seinem Arbeitsplatz kann Michael Lodes sofort sehen, von wo eine Bedarfsmeldung eingegangen ist. Bild: Uwe Bolten (Archiv)

Das Neue und Einzigartige an der Schwabmünchner NFC-Lösung ist, dass ein Chip als eindeutiger Schlüssel in der sogenannten Cloud liegt und darüber eine eindeutige Identifikation von Objekten, inklusive deren Information plus die Einbeziehung Dritter, möglich ist. Inzwischen sind in Schwabmünchen mehrere tausend Objekte „gechippt“ und es folgen immer mehr. Das erfolgreiche Projekt hat vor ein paar Jahren zur Gründung eines kleinen Unternehmens geführt, wobei Lodes weiterhin in der Stadt arbeitet. In der Firma wird ständig an der technischen Weiterentwicklung und an breiteren Einsatzmöglichkeiten getüftelt.

„Ohne die Entfaltungsmöglichkeiten und Rückendeckung für Neues innerhalb der Stadt wäre die smarte NFC-Lösung nie entstanden“, so Lodes. Die Stadt wiederum profitiert natürlich von neu entwickelten Einsatzmöglichkeiten.

Unternehmen hat Kunden in ganz Deutschland

Das kleine Unternehmen „EineStadt“ hat inzwischen deutschlandweit Kunden, bis hin zu einer amerikanischen Versicherungsgesellschaft. Diese Versicherung im Bereich Verkehr will beispielsweise ihren Kunden bei der Verwendung der Technologie im Gegenzug vergünstigte Versicherungsbeiträge anbieten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen