Comedy, Krimi und Musik stehen auf dem Programm in Schwabmünchen

Das Germars in Schwabmünchen hat ein neues Veranstaltungsprogramm. Es ist einiges geboten.

Das kulturelle Leben nach der Pandemie nimmt wieder Fahrt auf. So nach und nach füllen sich die Veranstaltungskalender in der Region. Auch Germar Thiele von "Germars Best Burger" in Schwabmünchen legt nun wieder los. "Es wird höchste Zeit", sagt der mit Blick auf seinen frisch fertiggestellten Terminplan. "Wir freuen uns schon auf die ersten Events. Durch unseren neuen Anbau ist es nun auch möglich, Gäste zu empfangen, die einfach nur zum Essen kommen wollen", erklärt der Gastwirt. Für die Events wird vorerst mit etwa 70 Plätzen und den 3G-Vorgaben kalkuliert.

Das Programm im Überblick

Schwabmünchner Comedynacht: Schon im November geht es los. Gleich dreimal, am 12., 13. und 14., ist die Radiolegende Matthias Mattuschek mit vier Überraschungsgästen zur Schwabmünchner Comedynacht zu Gast. "Da holen wir die ausgefallenen Events elf und zwölf nach", so Thiele. Die 13. Folge findet am 6. März 2022 statt, die 14. Auflage steigt am 10. September 2022. Beginn ist jeweils 19 Uhr. Für den November gibt es noch Restkarten.

Road to Munich: Es ist schon Tradition: Am 23. Dezember stehen ab 19 Uhr Karlheinz Hornung und Tina Wörle auf der Bühne und unterhalten das Publikum mit Pop- und Rockmusik unplugged.

Acoustic Revolution: Am 16. Januar 2022 (19 Uhr) steht dann der Chef selbst zusammen mit Thomas Lokau und Dennis Hornung auf der Bühne. Die drei zählen zu den Größen der nationalen Folk-Szene.

Super Bowl Night: Die Nacht des US-Sports. Das Mega-Event ist am Sonntag, 13. Februar, live auf Großbildschirmen zu sehen und die Küche hat bis 2 Uhr offen. Der Eintritt zur großen Finalnacht ist frei.

Krimi-Dinner: Ein spannender Live-Krimi mit dem Titel "Bayerische News - Mörderische Nachrichten" zum Mitraten samt eines Drei-Gänge-Menüs warten am Sonntag, 3. April, ab 17 Uhr auf die Gäste.

Sommer am Feldgieß: Das kleine Open-Air-Festival des TSV Schwabmünchen mit Sportangeboten für Jung und Alt und Livemusik findet am Sonntag, 19. Juni, statt. Beginn ist um 12 Uhr, der Eintritt ist frei.

BBQ Fire Night: Ein Drei-Gänge-Menü aus dem Königsbrunner Kultofen vom Merklinger gibt es am Samstag, 25. Juni.

Tastings: Ab Februar finden wieder verschiedene Whisky-, Gin-, Rum- und Zigarrentastings statt, der Höhepunkt ist am 18. März mit Whiskys aus den 1930ern bis heute.

Alle Veranstaltungen, mit Ausnahme des "Sommer am Feldgieß", finden im neuen Anbau des Lokals am TSV-Sportplatz in der Reidstraße 59 statt. Karten gibt es über www.germars.de/ticketshop oder telefonisch unter 08232/1846980.