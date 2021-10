Die Schwabmünchner Liedertafel sucht dringend Nachwuchs

Der Vorstand des Männerchors macht nahezu unverändert weiter. Aber ohne neue Sänger ist die Zukunft gefährdet.

Mit 173 Jahren ist die Liedertafel der älteste Verein Schwabmünchens. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung im Vereinslokal Einkehr zum Hasen mischte sich in den Stolz darauf aber auch die Sorge um die Zukunft des Männerchors.

Der Vorsitzende Reinhard Liepert bedauerte in seinem Bericht, dass der Altersdurchschnitt nur dadurch auf knapp 71 Jahre gesunken ist, weil ältere Mitglieder verstorben sind. Deswegen ging auch die Mitgliederzahl um vier auf 159 zurück. Neben den 33 aktiven Sängern gibt es auch fördernde Mitglieder, und dazu zählen einige Frauen der Sänger. Nach der durch Corona erzwungenen Pause seit dem Frühjahr 2020 haben die Sänger unter der Leitung von Ingrid Jürges im August wieder mit ihren wöchentlichen Proben begonnen. Denn in der Herbst- und Winterzeit hat die Liedertafel noch einige Auftritte vor, die nun endlich wieder erlaubt sind.

Schon am 10. Oktober bereichert der Chor die Eröffnung der Ausstellung zum ehemaligen Postkeller im Schwabmünchner Museum. Am Volkstrauertag, 14. November, singt die Liedertafel bei der Gedenkfeier an der Kirche. Vor allem das Stadtviertel-Singen, dessen Zeitpunkt und Ort noch nicht genau feststeht, will die Liedertafel dazu nutzen, um interessierte sangesfreudige Männer für das Singen im Chor zu begeistern. Einen Tag nach der internen Weihnachtsfeier gibt es am 19. Dezember ein gemeinsames Adventskonzert mit dem Frauenchor Sing-Goldies in der Stadthalle. Am zweiten Weihnachtsfeiertag umrahmt der Chor der Liedertafel die heilige Messe in der Stadtpfarrkirche musikalisch. Das neue Jahr beginnen die Sänger und ihre Frauen mit der Dreikönigswanderung, und am 5. Februar steht mit dem beliebten Schwarz-Weiß-Ball der gesellschaftliche Höhepunkt an.

All diese Aufgaben erfordern ein funktionierendes Vorstandsteam, und das ist in bewährter Formation weiterhin aktiv. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden sowohl die beiden Vorsitzenden Reinhard Liepert und Karl Josef Bader als auch der Kassenwart Hermann Schedler und der Materialverwalter Johannes Schaumann einstimmig wiedergewählt. Lediglich beim Amt des Schriftführers gab es einen Wechsel. Arno Schwab zieht sich nach 32 Jahren aus dieser Tätigkeit zurück, bleibt aber als Beisitzer im Vorstand erhalten. Mit Johannes Böhm wurde ein neuer Schriftführer gefunden. Neben Arno Schwab sind noch Josef Bruckner, Hans Jauchmann und Klaus Michel als Beiräte tätig. Ulrich Gabriel ist als Beisitzer ausgeschieden. Liepert dankte ihm ebenso wie Arno Schwab für viele Jahre Vorstandstätigkeit. Die beiden Kassenprüfer Herbert Gabelsberger und Gerd Jehle wurden für weitere drei Jahre bestätigt.

Zusammen mit der Vizepräsidentin Brigitte von Kirschbaum vom Augsburger Sängerkreis nahm Liepert die Ehrung langjähriger aktiver Sänger vor.

Über ihre Ehrungen freuten sich (von links) Vorsitzender Reinhard Liepert, Hermann Kraus, Vizepräsidentin Brigitte von Kirschbaum, Gustav Gerstandt, Rudolf Jakob, Hans Schaumann, Josef Wehringer, Alfred Reiner, Johann Plunger, Wolfgang Wewior und 2. Vorsitzender Karl Bader. Foto: Hieronymus Schneider

Ehrenurkunden für 40 Jahre aktives Singen im Chor erhielten Gustav Gerstandt, Hermann Kraus und Josef Wehringer.

Seit 60 Jahren singen das Ehrenmitglied Hans Plunger sowie die Ehrenvorsitzenden Alfred Reiner und Wolfgang Wewior.

Der amtierende Vorsitzende Reinhard Liepert ist selbst seit 50 Jahren aktiver Sänger, zunächst als Erster Bass und dann als Erster Tenor. Seine Ehrung übernahm dessen Stellvertreter Karl Josef Bader.

Aber auch die Treue zum Verein durch langjährige Mitgliedschaft wurde mit einer Ehrung gewürdigt.

25 Jahre dabei sind Rudolf Jakob und Sibylle von Neubronner,

40 Jahre Hermine Gabelsberger, Anton Grotz, Johann Hafner und Johannes Schaumann.

Das rundeste Jubiläum feiert Horst Rackl mit 50 Jahren Mitgliedschaft bei der Liedertafel Schwabmünchen.

Der Vorsitzende Reinhard Liepert bedankte sich bei der Chorleiterin Ingrid Jürges für ihr Engagement mit einem Blumenstrauß. Er äußerte die Hoffnung, dass in zwei Jahren beim 175. Gründungsjubiläum noch eine stattliche Anzahl von Sängern zur Verfügung steht. Bei der Stadt Schwabmünchen bedankte er sich für die Unterstützung bei der Nutzung städtischer Einrichtungen.