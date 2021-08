Ein rüstiger Rentner will die Technik der alten Mälzerei retten

Plus Hermann Kraus hat viele Ideen für ein kleines Handwerksmuseum mitten in Schwabmünchen.

Seit er den Zeitungsartikel über den Abbau der alten Mälzerei an der Bahnhofstraße gelesen hat, lässt den 83-jährigen Hermann Kraus ein Gedanke nicht mehr los: Wie kann die dort verbaute historische Technik vor der Verschrottung und damit vor dem Vergessen bewahrt werden?