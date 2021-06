Feuerwehr rettet Frau aus verrauchter Wohnung in Schwabmünchen

Die Bewohnerin einer Seniorenwohnanlage stürzt, während ihr Essen auf dem Herd brennt. Nur mit Glück können Feuerwehrkräfte die Frau rechtzeitig aus der Wohnung befreien.

Die Bewohnerin einer Seniorenwohnanlage ist gestürzt, während ihr Essen auf dem Herd brutzelte und zu brennen begann. Gerade noch rechtzeitig konnten Einsatzkräfte der Schwabmünchner Feuerwehr die Frau aus der Wohnung retten und ein größeres Unglück verhindern.

Wie Stefan Missenhardt, Kommandant der Schwabmünchner Feuerwehr, mitteilt, war die Frau in einem anderen Zimmer gestürzt und konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Das Essen in der Küche brannte und verqualmte die Wohnung. Doch glücklicherweise sprang der Rauchmelder an und Anwohner alarmierten die Feuerwehr.

Elf Feuerwehrkräfte waren bei dem Brand am Samstag im Einsatz

Als die ersten Freiwilligen eintrafen, drang bereits Rauch unter der verschlossenen Wohnungstür hervor und die Bewohnerin rief von innen um Hilfe. In einem schnellen Zugriff retteten die Feuerwehrkräfte die Frau aus den dicht verqualmten Räumen und verhinderten einen größeren Brand in der Küche.

Nach Angaben von Missenhardt wurde die Bewohnerin vom Rettungsdienst versorgt, während die Freiwilligen mit Druckbelüftungsgeräten die Wohnung entrauchten. Der Vorfall ereignete sich am Samstag und dauerte etwa eine halbe Stunde. Elf Freiwillige waren im Einsatz. Bei dem Brand entstand nur ein geringer Sachschaden, was der Feuerwehr zufolge auch dem Alarm des Rauchmelders zu verdanken ist. Ohne diesen wäre die Frau wohl in Lebensgefahr geraten und die Küche vollständig ausgebrannt.

Kommandant Missenhardt weist deshalb darauf hin, dass Rauchwarnmelder gesetzlich verpflichtend in jeder Wohnung installiert und regelmäßig kontrolliert werden müssen. Darüber hinaus sei es enorm wichtig, dass Anwohner die Feuerwehr rufen, sobald die den Warnton eines Rauchmelders hören. Denn die Melder sind nicht mit der Feuerwehrleitstelle verbunden und Rettungskräfte müssen trotzdem über einen Notruf alarmiert werden. Kosten für den Einsatz bei Fehlalarmen werden nicht berechnet.

