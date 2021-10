Schwabmünchen

19.10.2021

"Huhniversum": Geflügelte Cartoon-Ausstellung in Schwabmünchen

Plus Cartoonist Peter Gaymann zeigt seine Werke aus dem "Huhniversum" im Schwabmünchner Museum. Worum es diesmal geht.

Es wird Sabine Sünwoldts letzte Ausstellung sein, die die Leiterin des Schwabmünchner Museums eröffnet, bevor sie Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Peter Gaymann zeigt ab Sonntag, 24. Oktober, Zeichnungen und Cartoons unter dem Namen "Beflügelnde Begegnungen". Peter Gaymann, eine echte Ikone in der Welt der Zeichner und Cartoonisten, wird selbst zur Eröffnung ab 11.30 Uhr vor Ort sein. Er hat für die Ausstellung extra ein Einladungs- und Plakatmotiv für das Schwabmünchner Museum gezeichnet, auf dem eben dieses zu sehen ist - mit vielen geflügelten Besuchern. Zur Eröffnung bietet das Museum wieder ein Büfett an, es gibt Sitzplätze im belüfteten Saal, und das An'D Sharp Trio sorgt für Musik.

