Neuer Präsident beim Rotary Club Schwabmünchen

Josef Deuringer übergibt sein Amt an Andreas Fischer. Welche Projekte der Club unterstützt.

Im Rotary Club Schwabmünchen wechselt nach rotarischer Tradition zur Jahresmitte der Vorstand. Josef Deuringer übergibt sein Amt an den neuen Präsidenten Andreas Fischer.

Der scheidende Präsident blickt auf ein corona-geprägtes Jahr zurück, ein Jahr, in dem die wöchentlichen Meetings meist nur online stattfinden konnten. Die Geselligkeit, gemeinsame Ausflüge oder kulturelle Erlebnisse blieben den Rotariern verwehrt. Erstaunlich, dass viele bewährte und neue Aktivitäten trotzdem geglückt sind:

„Pass auf“, stand auch im Sommer 2021 wieder auf etwa achtzig großen Plakaten mit dem Bild eines Erstklässlers oder einer Erstklässlerin und hat erfolgreich die Autofahrer erinnert, dass Kinder unterwegs sind.

Auch ohne Hoigarten unterstützte der Rotary Club Schwabmünchen wieder die Tafeln am Lechfeld und in Schwabmünchen und den Bobinger Tisch mit Geldspenden.

Graben freuen sich über die gespendeten Spielgeräte, die Christophorus-Schule startet ihr Projekt Schul-Bienen. Zusammen mit dem ungarischen Partnerclub RC Dunakeszi unterstützen die Rotarier das dortige Viktorheim , eine Einrichtung für behinderte Menschen, mit renovierten Fahrrädern und mit einem Zuschuss zur Anlage eines großen Obstgartens.

„Sich engagieren und Leben verändern“ ermahnt uns der neue Rotary Weltpräsident. „Es gibt so viel Ungutes in der Welt, auch ungut Gesprochenes“ – sagt der neue Präsident des Rotary Club Schwabmünchen, Andreas Fischer, in seiner Antrittsrede.

Ein weiteres großes Anliegen sind den Rotariern auch die Tische und Tafeln in Bobingen, Schwabmünchen und Lagerlechfeld. Gerade in der Corona-Pandemie sind viele ärmer geworden, aber die Lebensmittel-Spenden der Supermärkte sind dramatisch zurückgegangen und die Tische und Tafeln mussten zum Teil zukaufen.