Schwabmünchen

vor 32 Min.

Sanierung der Christuskirche in Schwabmünchen ist abgeschlossen

Mit einem Festgottesdienst wurde die Christuskirche in Schwabmünchen wieder eröffnet. Für Pfarrer Andy Gatz, der seit März dieses Jahres in Schwabmünchen tätig ist, war es die erste Messe ohne Baugerüst.

Plus Acht Monate war die Christuskirche wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Nun wurde das Gotteshaus mit einer Messe wiedereröffnet. Zahlreiche Gläubige und Kirchenvertreter nahmen teil.

Von Nadine Kruppe

Schon von Weitem zeigt sich die evangelische Christuskirche in Schwabmünchen in neuem Glanz. Das Baugerüst ist entfernt ebenso wie die kranken Bäume zur Straßenseite. Acht Monate war die Kirche wegen Renovierungsarbeiten für Gläubige gesperrt. Sie mussten auf den Gemeindesaal oder auf den Außenbereich ausweichen. Nun wurde erstmals wieder ein Gottesdienst in der Kirche gefeiert.

