Schwabmünchnerin schreibt über krasse Stellenangebote

Die Schwabmünchner Autorin Maria Reichenauer nimmt in ihrem neuesten Buch die Arbeitswelt aufs Korn. Was die Leser erwartet.

Die Arbeits- und Berufswelt ist seit vielen Jahren im Umbruch und einem großen und stetigen Wandel unterworfen. Nicht nur Technologisierung, Globalisierung oder Digitalisierung sind dabei die Ursachen. Neue Berufe und Berufsbilder haben sich entwickelt. Andere wiederum fallen weg. Manchem macht dies zunehmend auch Angst. Die Schwabmünchner Grafikdesignerin und Autorin Maria Reichenauer hat das zum Anlass genommen, ein neues Büchlein herauszubringen. Darin geht es witzig zu.

Unter dem Titel „Der frühe Vogel kriegt den Job! – Besser Sie kommen zu spät“ hat sie darin fantasievoll und witzig 44 von ihr selbst erfundene „krasse Stellenangebote“ aufgenommen und diese mit lustigen kleinen Zeichnungen illustriert. Mit Augenzwinkern denkt Reichenauer über die moderne Berufswelt nach und übernimmt hier die Initiative: „Neue Berufe für neue Menschen müssen her“, so ihr Input.

Autorin Maria Reichenauer: Mit Witz und Köpfchen

Dabei kreiert sie mit Witz und Köpfchen in Form von Stellenangeboten Berufsbilder, die es im Moment so gar nicht gibt, „aber wer weiß schon, was die Zukunft hier noch so allesbringt“, meint die Autorin schmunzelnd und liegt damit wohl grundsätzlich nicht ganz falsch.

Denn, so Reichenauer: „Wenn ich heute ab und zu die Stellenangebote durchstöbere frage ich mich manchmal, trifft das auch auf mich zu? Heißt mein Beruf heute wirklich so?“ Und: „Wenn es hier von Directors und Managers nur so wimmelt, kann man sich doch auch mal ein paar Berufe ausdenken, die es in sich haben. „Sie brauchen sich darauf ja nicht gleich zu bewerben“, spricht sie ihre Leser auf dem Cover an.

Und diese Berufe und Stellenangebote haben auch meist weniger mit den mittlerweile schon geläufigen und genannten Directors und Managers zu tun, sondern beziehen sich gerne in überspitzter Form auf unser alltägliches Leben; dies oft gepaart mit einer „etwas anderen“ Sichtweise darauf.

So finden sich in dem 91-seitigen Büchlein etwa Gesuche für Wolkenzähler, Zeitvergolder, Hosenträger, Sachbearbeiter für Untergrabung, Platzhalter, Traumtänzer und andere mehr. Aber auch der Shadowman für den Schatten an der Wand, der Shapingmanager für Partnerwahl oder der Response Manager für „die“ Telefonstimme werden gesucht. Kurzum handelt es sich hier um ein vieldeutiges und amüsantes Werk zum Entspannen, ohne sich gleich irgendwo bewerben zu müssen. (öh)

Das Büchlein der „edition grafiseria“ ist erschienen im Verlag BoD, trägt die ISBN 9783750437371 und ist zum Preis von 6,95 Euro erhältlich.

