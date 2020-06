11:42 Uhr

So steht es um den Neubau des Bürger-Servicezentrums in Königsbrunn

Gegen Ende Mai waren die ersten vorbereitenden Arbeiten für den Bau des Bürger-Servicezentrums mit Gewerberäumen und Mietwohnungen an der Marktstraße im Zentrum von Königsbrunn abgeschlossen.

Das neue Bürger-Servicezentrum in Königsbrunn macht Fortschritte. Auf gut 1600 Quadratmetern sollen 22 Mietwohnungen entstehen. Der Stand der Dinge.

Kurze Verschnaufpause auf der Baustelle für das Bürger-Servicezentrum, das im Königsbrunner Zentrum gebaut wird: In der zweiten Maihälfte entstand entlang der Marktstraße eine künftige Kellerwand. Sie besteht aus einer dichten Reihe von Betonpfählen und reicht rund acht Meter tief in den Kiesuntergrund. An den anderen Seiten wird die entstehende Baugrube durch Wände aus Holzbohlen begrenzt, die mit Stahlträgern gesichert werden. Laut Projektleiterin Sibylle Leimer von der städtischen Gesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung (GWG) liegen die Arbeiten gut im Zeitplan.

Im Bürger-Servicezentrum in Königsbrunn entstehen Wohnungen

Im Erdgeschoss des Neubaus entstehen auf rund 1200 Quadratmetern ein Bürger-Servicezentrum – in dem künftig Sozialbüro, Passamt und Ordnungsamt der Stadtverwaltung zu finden sein werden – sowie Räume für die Vhs. In weiteren Etagen werden etwa 345 Quadratmeter für Gewerbe sowie auf gut 1600 Quadratmetern 22 Mietwohnungen entstehen. Das Projekt soll laut Sibylle Leimer im Sommer 2022 abgeschlossen sein. (SZ)

