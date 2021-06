Wofür die Verwaltungsgemeinschaft Stauden mehr Geld ausgeben muss

Plus Auf die Verwaltungsgemeinschaft Stauden kommen höhere Ausgaben zu. Was dahinter steckt.

Höhere Ausgaben, als ursprünglich im Haushalt 2021 veranschlagt, haben die Räte während der jüngsten Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Stauden genehmigt. Hierbei handelt es sich um eine Erhöhung des Ansatzes für EDV-Bedarf von 100.000 Euro auf 140.000 Euro. Bereits letztes Jahr wurde die Anschaffung eines neuen Servers als auch eines neuen Serverschrankes für die Verwaltung im Gremium beschlossen.