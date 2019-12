vor 54 Min.

Suche nach Chefarzt scheint erfolgreich zu sein

In den nächsten Wochen soll Vertrag mit weiterem Chefarzt unterschrieben werden

Von Carmen Janzen

Zwei Chefarztstellen waren bis vor Kurzem an der Schwabmünchner Wertachklinik vakant. Dr. Markus Bolkart wird ab Januar der neue Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin an der Wertachklinik. Damit wird eine der beiden freien Stellen besetzt. Aber was macht die Suche nach dem zweiten Arzt? Etwa 15 Bewerbungen habe es auf die Stelle als Chefarzt der Viszeralchirurgie (Innere Medizin) gegeben, sagt Krankenhaus-Chef Martin Gösele. Mit acht Bewerbern wurden Gespräche geführt, vier waren in der engeren Auswahl und nun habe man noch das Luxusproblem, sich zwischen zwei Ärzten entscheiden zu müssen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen den Vertrag unterschreiben können“, so Gösele. Wann der Neue seinen Dienst antritt, hängt mit seiner Kündigungsfrist zusammen. Gösele hofft auf März. Spätestens zum 1. Juli sollte diese Stelle wieder besetzt sein.

Mit einer kurzen Leidenszeit müssen Patienten und Besucher an beiden Häusern leben: Wegen eines Pächterwechsels bleiben die Kioske in Schwabmünchen und Bobingen vom 15. Dezember bis 7. Januar geschlossen. Im neuen Jahr werden die Kioske dann umgebaut. Gösele erhofft sich vom Umbau „ein besseres Design und eine gemütlichere Atmosphäre“. Die neue Pächterin, Daniela Hase, wird in dieser Zeit an beiden Orten von 10 bis 12.30 geöffnet haben. Außerdem werden Automaten durchgängig heiße und kalte Getränke sowie belegte Semmeln und süße Snacks anbieten, auch nach dem Umbau. Sobald er abgeschlossen ist, will die neue Pächterin die Kioske öffnen.

Gösele stellte in der aktuellen Stadtratssitzung den Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 vor, machte aber deutlich, dass es sich dabei mehr um einen Blick in die Glaskugel als um verlässliche Zahlen handle. Sein Blick in die Glaskugel jedenfalls prognostiziert durchschnittlich ein Defizit von knapp zwei Millionen Euro, mit Ausnahme von 2022, da sind es nur 1,4 Millionen. Ob es tatsächlich so heftig wird, bleibt abzuwarten. Denn in den Bilanzen der Wertachkliniken stehen seit mehr als zehn Jahren unterm Strich schwarze Zahlen, obwohl auch früher schon mit einem Minus gerechnet worden war. Bürgermeister Lorenz Müller stellte erneut klar, dass die Stadt zu 100 Prozent hinter der Wertachklinik stehe. Die Mehrausgaben hätten auch damit zu tun, dass in beiden Häusern zehn Pfleger und sieben Ärzte zusätzlich eingestellt werden.

