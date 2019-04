14:01 Uhr

Theater: Ein Frauenfeind und ein verklärter Liebhaber

Mit der Premiere des Lustspiels „Der Frauenfeind“ feiert die Theatergruppe des Musikvereins Graben eine gelungene Aufführung.

Von Uwe Bolten

Eine Dame in der dritten Reihe konnte sich in zahlreichen Szenen vor Lachen kaum halten. Ebenso wie viele andere der mehr als 120 Premierengäste im Bürgersaal ließ sie ihre Begeisterung über die Komik der elf Schauspieler freien Lauf. Der ewige Kampf zwischen den Geschlechtern, gewürzt mit Elementen einer Kriminalkomödie, einer Liebesgeschichte und dem täglichen Wahnsinn in der kleinen Pension „Waldesruh“.

Spielleiter Volkmar Angerer, der selber als Motorradfahrer Andreas Hering auf der Bühne zu sehen war, erarbeitete mit den Laienschauspielern ein Klamauk der Extraklasse, der von den ersten Szenen an im Publikum für Gelächter sorgte und mit Zwischenapplaus bedacht wurde. Das Stück von Lothar Schieberle mit seinen Charakteren bot dazu die Steilvorlage. Ausgesucht wurde das Stück für die Theatergruppe durch deren langjähriges Mitglied Ulrich Gerum, der auf Grund einer Verletzung kurzfristig durch Wolfgang Rueß ersetzt werden konnte.

Theater: eine arbeitsscheue Tochter und ein frauenfeindlicher Junggeselle

Der bodenständige und Spirituosen liebende Wirt Kurt Loch (Rainer Echter) und seine sittsame Ehefrau Gerda (Steffi Stolz) betreiben die Pension, in der ebenso der die Langeweile hassende Opa Hans Plattfisch (Wolfgang Rueß) und die arbeitsscheue Tochter Sabine wohnen. Opas Unfall mit dem Motorradfahrer, das Eintreffen des frauenfeindlichen Junggesellen Paul Vogel (Oliver Maier) sowie der streitsüchtigen Eheleute Else (Biggi Hiebl) und Egon Neumann (Frank Pangritz) und der frisch Verliebten Adelbert Schmitz (Alexander Hirsch) und Tina Meier (Carina Gröber) verleihen dem Stück die grundlegende Komik. Mit Rückkehr der Angestellten Nikki Berger (Edith Wittstock) und ihrer Hoffnung auf einen Mann, gerät in der Folge das Geschehen aus den Fugen.

Die Aktionen auf der Bühne steigerten sich genauso wie die Temperatur im eng bestuhlten Saal. Je nach Vordermann war für einige Besucher der Blick auf die Spielfläche behindert. Dies hinderte nichts an der der guten Stimmung bei den Gästen, die besonders den sächselnden Junggesellen („Ich komme aus Sachsen bei Leipzig“) und den lyrisch veranlagten und verklärten Liebhaber Adelbert mit intensivem Gelächter begleiteten. Die Aussage „Adelbert, das hast du schön gesagt“ von seiner schrill gekleideten Partnerin Tina bekam im Laufe des Stückes eine durchgehende Bedeutung.

Rote Nelken in einem Liebesbrief

Ein Liebesbrief, der als Inhalt rote Nelken hatte, bescherte der Geschichte den Startpunkt zu einer Verzweigung in eine ausgewachsene Verwechslungskomödie, die sich nach einem Einbruch, den es aufzuklären galt, auf der Schlussgeraden wieder zur Anfangsszenario zusammenfügte. Die schauspielerische Leistung in den rund drei Spielstunden, aufgeteilt in drei Akten, war enorm. Souffleuse Uta Plasse zeigte sich ebenfalls zufrieden. „Ich musste nur zweimal eingreifen“, sagte sie. Melanie Stelzer, die als Maskenbildnerin verantwortlich war, hatte ganze Arbeit geleistet. Daniel Müller am Tonpult sorgte für die gute Verständlichkeit der Worte im Saal und Karin Gerum, die Spielleiter Angerer als Mädchen für alles und „Theatermama“ bezeichnete, blickte entspannt und glücklich auf ihre Truppe.

Wer das Stück noch erleben möchte, hat am Freitag (26. April) und Samstag (27. April) jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag (28. April) um 18 Uhr Gelegenheit dazu. „Interessierte können bei uns unter 08232/3508 Karten erhalten oder versuchen es an der Abendkasse. Der Zugang zum Saal ist barrierefrei“, sagte „Theater-Mama“ Karin Gerum nach der mit viel Beifall bedachten Premiere.

