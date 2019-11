25.11.2019

Theater, Musik und Geschmackserlebnisse

Gastronom und Musiker Germar Thiele bietet 2020 viel. Ein „Voice of Germany“-Gewinner ist auch dabei

Von Uwe Bolten

Das Germar’s Best Burger and Pizza an der Riedstraße hat sich weit über die Grenzen der Stadt als Kleinkunstbühne einen Namen gemacht. Auch im kommenden Jahr bietet Wirt Germar Thiele eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Genuss.

(Sonntag, 26. Januar, 19 Uhr) In der nationalen Folkszene eine Größe, wird die Schwabmünchner Band den Gästen wieder einen tollen Abend bieten.

(Sonntag, 2. Februar) Das US-amerikanische Sportspektakel auf den Bildschirmen; die Küche ist bis 3 Uhr morgens geöffnet.

(Freitag, 28. Februar, 19 Uhr) Wie in der Vergangenheit wird Referent Hans-Jürgen Filp von Singold Whisky eine erlesene Auswahl von ausgefallenen und hochwertigen Whiskys präsentieren. Eingebettet sind die Proben in ein Drei-Gänge-Menü.

(Sonntag, 22. März, 17 Uhr) Mit dem Stück „Mord im Dorf – Haberfeldtreibers Rache“ bereitet das Theater Bayern den Gästen wieder die Möglichkeit, sich selber in die Lösung eines Mordfalls einzubringen. Im kleinen Städtchen „Köln in Niederbayern“ ist schon einiges geschehen. Selbst die Dorfältesten warten auf den nächsten Mord, und dieser lässt nicht lange auf sich warten. Denn irgendjemand hat den alten Brauch des „Haberfeldtreibens“ wiederbelebt. Eingebettet ist das Stück in einem Drei-Gänge-Menü.

(im Juni, ab 11.30 Uhr) Das alljährliche Fest für die ganze Familie lockte in der Vergangenheit Hunderte Gäste an. Die genauen Termine sowie die geplanten Aktionen werden noch bekannt gegeben.

(Sonntag, 5. Juli, 19 Uhr) Bayern 3-Kultmoderator Matthias Matuschik hat wieder drei Überraschungsgäste aus der deutschen Comedy-Szene im Gepäck.

feat. Andreas Kümmert (Sonntag, 11. Oktober, 19 Uhr) Es war um die 60er- und 70er- Jahre, als Bands wie The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Eric Clapton oder Joe Cocker die Rockmusik lebten. Die Ron Lemons nehmen die Gäste mit auf eine Reise zurück zu den Wurzeln. Andreas Kümmert, „ Voice of Germany“-Gewinner und Erstplatzierter für den Eurovision Song Contest, sorgt mit seiner energie- und gefühlvollen Stimme sowie exzellentem Gitarrenspiel für das richtige Ambiente.

(Sonntag, 8. November, 19 Uhr) Zum zehnjährigen Jubiläum präsentiert Bayern 3- Kultmoderator Matthias Matuschik wieder drei Überraschungsgäste aus der deutschen Comedy-Szene. Matuschik kündigte zur Jubiläumsveranstaltung auf der vergangenen Comedy-Nacht etwas Besonderes an.

(Mittwoch, 23. Dezember, 19 Uhr) Das Duo Tina Wörle (Gesang) und Karlheinz Hornung (Gitarre) sorgt schon seit Jahren für den rockig-gefühlvollen Einstieg in den Heiligen Abend.

zu den Veranstaltungen, Karten und Reservierungen sind unter www.germars.de oder telefonisch unter 08232/184 69 80 möglich.

