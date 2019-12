vor 18 Min.

Theater: Überraschungen beim Ochsenhandel

Das Theater des katholischen Burschenvereins bietet in Großaitingen beste Unterhaltung mit einem ländlichen Dreiakter. Für die nächsten Aufführungen gibt es noch Karten.

Von Hieronymus Schneider

Die Theatergruppe des katholischen Burschenvereins hat sich wieder ein sehr unterhaltsames Stück für die Weihnachtszeit ausgesucht. Bereits bei der Premiere der Komödie „Der Ochsenhandel“ von Claudia Kerstin Falk konnte der Vorsitzende Leonhard Egger am ersten Weihnachtsfeiertag gut 300 Besucher in der Mehrzweckhalle begrüßen. Die bewährte Theatergruppe um die Spielleiter Klaus Wiedemann und Elisabeth Gruber wurde nur geringfügig verändert. Sandra Schuster und Johanna Hutter pausieren dieses Jahr und Dominic Donderer ist nicht mehr dabei. Dafür gab Franziska Schaflitzl ihr Debüt im dritten Akt.

Das Premierenpublikum hatte an der höchst unterhaltsamen Theateraufführung seine helle Freude. Neben den bewährten Laienschauspielern ist dies auch dem Team im Hintergrund mit der Souffleuse Franziska Müller und den Maskenbildnerinnen Carolin Harrand und Hannah Geldhauser zu verdanken. Die Bühnenbauer leisteten ganze Arbeit, denn zum dritten Akt wird das Bühnenbild mit einem sich drehenden großen Mühlrad ergänzt. Der ländliche Schwank setzt mehr auf Dialoge im schwäbischen Dialekt als auf turbulente Szenen. Nur zweimal kommt es zu kleineren Raufereien, ansonsten werden eher die unterschiedlichen Charaktere von den Laienschauspielern gekonnt dargestellt.

Das ist der Inhalt des Theaterstücks "Der Ochsenhandel" in Großaitingen

Die Müllerin Bärbel Xander (gespielt von Ingrid Ruf) hat zum Leidwesen ihres grantigen Mannes (hervorragend interpretiert vom Spielleiter Klaus Wiedemann) ein großes Herz und ist immer bereit, von ihrem Hab und Gut etwas den Armen zu opfern. Das wird vom „Bettelbruder“ Pater Benediktus (Johannes Kugelmann) sehr zum eigenen Vorteil ausgenutzt. Nachdem er vor Jahren schon den tollpatschigen, aber gutmütigen Hiasl (eine Paraderolle für Hans-Jürgen Fendt) als Findelkind gebracht hat, kommt er nun mit der feschen Marile, deren Mutter gestorben und deren Vater unbekannt ist, auf den Hof. Die fleißige Marile (Tanja Daxbacher) macht sich bei der Müllerin beliebt, aber auch der Müllerssohn Anderl (Michael Keller) und dessen Freund Hannes Kramer (Christoph Wagner) haben ein Auge auf sie geworfen. Das führt natürlich zu Annäherungsversuchen und Eifersuchtsszenen. Der Viehhändler Max Brixel (Alois Echter) will den Kauf eines Ochsen mit der Verkupplung seiner übrig gebliebenen Schwester Kunigunde (Franziska Schaflitzl) mit dem Müllerssohn Anderl verbinden. Das führt zur zweiten turbulenten Szene, die für Marile mit einer großen Überraschung endet.

Eifersüchteleien zwischen Anderl (links, Michael Keller) und dem Kramer Hannes (Christoph Wagner) bleiben nicht aus.

Es gibt sieben weitere Aufführungen und zwar am Freitag, 27., Samstag, 28., und Montag, 30. Dezember, sowie nach dem Neujahrstag von Donnerstag, 2. Januar, täglich bis zum Sonntag, 5. Januar. Alle Vorstellungen in der Großaitinger Mehrzweckhalle beginnen um 20 Uhr, der Saal wird um 18.45 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sieben Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder bis zehn Jahren. Während der Vorstellung, in den Pausen und danach werden die Gäste mit Speis und Trank versorgt.

Die Vorstellungen sind schon fast ausgebucht, sodass der Burschenverein mit insgesamt mehr als 2000 Besuchern rechnet. Restkarten können aber noch täglich, außer am 31. Dezember, von 19 bis 20 Uhr unter Telefon 0171/4806199 bestellt werden. „Auch an der Abendkasse wird niemand abgewiesen, dann stellen wir halt zusätzliche Stühle rein“, versichert Spielleiter Klaus Wiedemann.

