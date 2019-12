vor 37 Min.

Titel erfolgreich verteidigt

SpVgg Langenneufnach spielt seine Vereinsmeister aus

Stark besetzt war das Teilnehmerfeld bei der Tischtennis-Vereinsmeisterschaft der SpVgg Langenneufnach. Aufgrund der Leistungsdichte, die momentan im Damenteam herrscht, war es schwer, eine Favoritin auszumachen. So überraschte es nicht, dass Titelverteidigerin Sarah Strack zu Beginn eine Niederlage gegen Anna Jochum kassierte, aber dennoch den Einzug ins Halbfinale schaffte.

Schwer zu kämpfen hatten auch die weiteren Halbfinalisten, die allesamt eine Vorrundenniederlage einstecken mussten. Im Halbfinale setzte sich Sarah Strack mit 3:1 gegen Birgit Hornung durch, und im zweiten Halbfinale ging Mirjam Wundlechner gegen Veronika Reisacher als Siegerin von der Platte. Im Finale gegen Mirjam Wundlechner verteidigte Sarah Strack erfolgreich ihren Vereinsmeistertitel. Platz drei ging nach einem 3:0-Sieg an Veronika Reisacher.

Zu einem Kampf der immer stärker werdenden Nachwuchsspieler gegen die alten Hasen entwickelte sich die Meisterschaft der Herren. Während Martin Poschag und Thomas Beintner souverän die Gruppenphase durchliefen, entwickelte sich ein harter Kampf um den jeweiligen zweiten Gruppenplatz, den mit Miklas Kraft und Daniel Ertel zwei Nachwuchsspieler für sich entschieden. Knapper als es die 3:0- Satzergebnisse ausdrücken, verliefen die Halbfinals, in denen sich Kraft gegen Poschag und Beintner gegen den erst 15-jährigen Ertel durchsetzten. Beintner sicherte sich gegen Kraft mit 3:1 den Vereinsmeistertitel. Rang drei ging an Poschag, Rang vier an Nachwuchsspieler Ertel.

Eingeleitetworden war die Meisterschaft mit einem Mixed-Turnier, bei dem am Ende das Satzverhältnis über die Plätze eins bis drei entschied. Dabei setzte sich das Team Julia Ertel/Henning Gröver vor Sarah Strack/Thomas Beintner und Lisa Jochum/Martin Poschag durch.

