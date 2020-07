15:59 Uhr

Unbekannter bricht in Gartenhütte ein

In der Schrebergartensiedlung im Paintweg in Schwabmünchen ist ein Unbekannter eingebrochen. Kurios: Er nahm keine Beute mit.

Ein Unbekannter ist in das Gartenhaus eines Schrebergartens am Paintweg in Schwabmünchen eingebrochen. Zwischen Sonntagabend 22.30 Uhr und Montagmittag 12.00 Uhr brach der Täter in die Hütte ein und beschädigte die Verglasung der Eingangstür. Er nahm keine Beute mit, der Schaden beträgt laut Polizei ungefähr 50 Euro. (pibo)

