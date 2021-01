vor 9 Min.

Unbekannter stiehlt in Schwabmünchen E-Bike im Wert von 4000 Euro

Ein Unbekannter hat ein E-Bike im Wert von 4000 Euro in Schwabmünchen gestohlen.

Ein Unbekannter hat in Schwabmünchen ein Elektro-Trekkingrad im Wert von 4000 Euro gestohlen. Es war an einem Zaun festgekettet.

Ein Dieb hat im Zeitraum von Freitag, 8. Januar, 20.30 Uhr, auf Samstag, 9. Januar, 16 Uhr, in der Siemensstraße in Schwabmünchen ein Elektro-Trekkingrad gestohlen. Der Besitzer hatte das Rad mit einem Schloss an einen Zaun gesperrt. Das schwarze E-Bike der Marke Simplon E-Dilly hat einen Wert von 4000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 08232/96060.

