Viele Gigabyte auf der Leinwand

Der Start der Königsbrunner Veranstaltungsreihe ist gelungen. Ein Ehepaar feiert ein besonderes Ereignis am schön gedeckten Tisch mitten unter den Zuschauern beim Kinosommer.

Von Marion Kehlenbach

Der Start des Kinosommers ist ganz wunderbar gelungen, obwohl dunkle Wolken am Himmel aufziehen. Doch davon lassen sich die 350 Besucher nicht abhalten – auch nicht ein ganz besonderes Paar, das ein besonderes Ereignis feiern will. Schon vor Filmbeginn türmen sich bedrohliche Wolken im Süden und Westen auf und Blitze zucken am Himmel. Alles ist bestens, solange kein Gewitter kommt, ist von Mit-Geschäftsführer Michael Haid vom Filmpalast Kaufering zu erfahren.

Der Königsbrunner Kinosommer im Hans-Wenninger-Stadion ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe vom Filmpalast und dem Königsbrunner Kulturbüro. Kulturbüro-Leiterin Ursula Off-Melcher strahlt und erzählt von einer ungewöhnlichen Rückmeldung. Die Entwickler der Greta-App hätten sich bei ihr gemeldet. Die Greta-App ermöglicht auch Menschen mit einer Seh- oder Hörbehinderung durch Audiodeskriptionen und Untertitel ein Kinoerlebnis (wir berichteten). Das Greta-Team habe sich bei Off-Melcher ausdrücklich bedankt, dass im Kinosommer Greta-unterstützte Filme gezeigt werden und durch die Ankündigung in unserer Zeitung auch andere Medien darauf aufmerksam wurden. So habe das Greta-Team schon viele positive Meldungen erhalten.

Auf der überdachten Tribüne, wo die oberen Ränge zuerst besetzt sind und auch auf der Wiese ist kein Kinobesucher mit Greta-App auszumachen. Alle, die ihr Smartphone herausholen, kontrollieren vielmehr ihre Wetter-App und gleichen diese mit den Beobachtungen am Himmel ab.

Ein Tisch mit Sekt zur Feier des Tages

Es sieht richtig gemütlich aus, viele Besucher haben sich die bereitgestellten Stühle geschnappt und Kissen und Decken mitgebracht, andere haben ihre Decken direkt auf der Wiese ausgebreitet oder bequeme Liegestühle aufgestellt. Ein Paar sticht dabei heraus, mit einem auffällig schön gedeckten Tisch zwischen ihnen: Tischdecke, Knabbereien, Kerze und langstielige (Kunststoff-) Gläser, in denen erst Mineralwasser und später noch Sekt perlen wird. Helga und Johannes Hauck feiern beim Kinosommer ihren Hochzeitstag. Das machen sie jedes Jahr so, wenn die Termine zusammen passen. Dieses Jahr ist es der 26. Hochzeitstag. Den Film „Sauerkrautkoma“, der an diesem Abend läuft, haben die beiden schon gesehen. „Aber das hat sich so eingebürgert, dass wir unseren Hochzeitstag hier feiern“, erzählt Helga Hauck und stößt mit ihrem Mann an. Am Sonntag wollen sie wiederkommen. Zum einen kennen sie den dann gezeigten Film noch nicht und zum anderen feiern sie an diesem Tag ihren ersten Hochzeitstag. Helga Hauck erntet einen fragenden Blick und lacht. „Vor 26 Jahren haben wir standesamtlich geheiratet und gesagt, wenn wir 25 Jahre durchhalten, dann heiraten wir auch kirchlich“, erklärt sie ihren doppelten Feierspaß.

Die Technik ist neu beim Kinosommer

Mit Einbruch der Dunkelheit verstummt die Musik und ein gestochen scharfes Testbild erscheint. Die Technik ist neu und Haid ist sichtlich zufrieden. Er steht mit einem Laptop in der Hand in der Sprecherkabine des Stadions. Vor ihm der Digital-Kinoprojektor, der hat 4000 Watt Leistung, da braucht es schon eine Starkstromleitung, um ihn zu betreiben. Gesteuert wird der Projektor über den Laptop. Der Kino-Streifen selbst wird vom Verleiher auf einer 250-Gigabyte-Festplatte geliefert.

Und dann kann es losgehen. Es wird gelacht und mit geraten, wer denn nun das Au-pair-Mädchen des Bürgermeisters umgebracht hat und wie die Leiche ausgerechnet in das Auto von Dorfpolizisten Franz Eberhofers Vater kam.

Derweil werden die Blitze am Himmel immer häufiger, aber das Gewitter bleibt aus. Doch kurz vor Ende kommt dann doch ein Regenschauer. Der Mord ist da schon aufgeklärt und der Täter dingfest gemacht – eigentlich könnte man jetzt das Stadion verlassen. Aber das wäre dann doch zu Schade.

Die Besucher wollen noch miterleben, wie Franz und Susi zusammenkommen, obwohl der Dorfpolizist bei der Brautwerbung bei Weitem nicht so talentiert ist wie beim Aufklären von Morden. Deshalb wird schnell alles zusammengepackt und auf der überdachten Tribüne rücken die Gäste etwas zusammen, damit alle im Trockenen das Happy End doch noch miterleben können.

Termin: Am Donnerstag, 1. August, geht es mit der Königsbrunner Kinosommer-Reihe und dem Film „Trautmann“ weiter. Einlass ab 20 Uhr, Filmstart bei Anbruch der Dunkelheit. Auch dieser Film wird von der Greta-App unterstützt.

