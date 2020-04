"Vogelsiedlung": Ein ökologisches Bauprojekt feiert Geburtstag

Plus Die „Vogelsiedlung“ in Bobingen feiert einen runden Geburtstag. Wie das Projekt zu seinem Namen kam.

Es ist jetzt 50 Jahre her, dass in der Bobinger „Vogelsiedlung“ die ersten Häuser eines damals ungemein fortschrittlichen, ökologischen und zukunftsorientierten Bauprojektes bezogen werden konnten. Zwar wurde das Richtfest für die 82 Häuser schon im Jahr zuvor, am 2. Dezember 1969 im Brauereigasthof Schempp gefeiert; bezugsfertig waren die Häuser aber erst einige Monate später. Zu Richtfestzeiten standen nur einige Rohbauten im Starenweg, Sperberweg und Amselweg. Alle „autofreien“ Wege der neuen Siedlung wurden nach der heimischen Vogelwelt benannt. Bei den Ur-Bobingern hieß das Bauprojekt deshalb nur lapidar „Vogelsiedlung“.

Mit ein paar Einschränkungen wurde das Haus bezahlbar

Hermann und Monika Pfeiffer erinnern sich, wie sie damals zu einem der ersten Häuschen kamen: „Unsere Wohnung am Wiesenhang war zu klein geworden.“ Deshalb habe man sich für das neue Bauprojekt beworben. Für den Kauf wurden günstige Staatsbaudarlehen zur Verfügung gestellt. Das habe man finanziell mit einigen privaten Einschränkungen schaffen können.

2018 wurden in der "Vogelsiedlung" die letzten Fertiggaragen aufgestellt. Ihr Stromanschluss reicht, um Elektroautos über Nacht aufzuladen. Bild: Raoul von Beaulieu-Marconnay.

Ein wenig anders war es bei Egon Gerlach. Er erzählt von einem eigenen Bauplatz, den er dort habe kaufen wollen. „Dann hieß es, dass gesamte Gebiet wird von der Landeswohnungsfürsorge gekauft.“ Und so habe er eben auf diesem Wege nach einem Haus geschaut. Was Gerlach noch weiß: „Die alten Bobinger hielten uns Siedler damals für verrückt: Wir wollten in der „Lacha“, in den Schinderwiesen bauen.“ Der Grundwasserstand sei dort enorm hoch. Deshalb haben die Siedlerhäuser bis auf wenige Ausnahmen auch keinen Keller.

Im Kaufpreis war viel Eigenleistung eingerechnet

Doch die neuen Siedler hielten stand. Sie nahmen einiges auf sich, um ein Haus finanzieren zu können. Damals lag ein Monatsverdienst bei rund 800 Mark im Monat, die ersten Häuser wurden für rund 105000 Mark verkauft. Da war aber noch viel Eigenleistung eingerechnet. Die Siedler nahmen das Wagnis auf sich, meistens für ihre Kinder. Diese konnten dort in einer ruhigen Umgebung mit viel Platz aufwachsen. Kein Wunder, dass in der Vogelsiedlung vor allem in den Anfangsjahren über 80 Kinder lebten.

Eines von ihnen war Ursula Kunert. Sie erinnert sich an glückliche Zeiten, in denen immer jemand zum Spielen da war. „Groß und Klein tobten zusammen durch die Gegend“, erzählt sie. Es sei schön gewesen, dort aufzuwachsen. Ursula Kunert lebt immer noch in der Vogelsiedlung und fühlt sich dort sehr wohl. „Man ist schnell im Wald oder am Stausee und es ist ein angenehmes, ruhiges Wohngebiet“, schätzt sie heute ihre Wohnlage. „Die Häuser, die dort frei werden, sind immer schnell wieder verkauft, weil in der Vogelsiedlung eine angenehme Atmosphäre und Stimmung herrscht.“

Altersgerechtes Wohnen durch Bauweise und gute Nachbarschaft

Nicht nur für Kinder, auch die jetzigen Senioren wissen den ursprünglichen, ebenerdigen Baustil zu schätzen. „Die Vogelsiedlung ist eben auch altersgerecht“, mein Monika Pfeiffer. Sie schätzt das gute Miteinander: im Krankheitsfall werden die Nachbarn mitversorgt, man kümmert sich, damit auch ältere Mitbürger so lange wie möglich in ihren Häusern bleiben können.

Über die Jahrzehnte hinweg hat sich vieles eingespielt in der Vogelsiedlung. Sie ist heute aus Bobingen nicht mehr wegzudenken und beweist damals wie heute: Der Siedlungsplan ist zukunftsträchtig und für alle Generationen ein Gewinn.

