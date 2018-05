01.06.2018

Von Pflegebett bis Trosthündchen

Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen bestätigt seinen Vorstand zum dritten Mal einstimmig. Was der Verein leistet

Seit sechs Jahren hat der Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen denselben Vorstand, und die Spendenbilanz des Vereins war für die Wertachklinik Schwabmünchen positiv. In den vergangenen sechs Jahren unterstützt der Förderverein das Schwabmünchner Krankenhaus mit Anschaffungen im Wert von rund 100000 Euro. Die Anschaffungen reichen vom Hightech-Patientenpflegebett für 25000 Euro bis hin zu kleinen Tröster-Hündchen für jeweils 3,40 Euro.

Die Arbeit des Vereins geht jedoch weit über das Spendeneinsammeln hinaus. Im Fokus stehen die Patienten und ihre Besucher sowie die Mitarbeiter der Wertachkliniken, die sich in der Klinik wohlfühlen sollen. Dazu trägt auch die Ausstellung „Kunst ist Medizin für die Seele“ bei, die Kersten Thieler-Küchle seit 20 Jahren mit Unterstützung des Fördervereins in den Gängen und Treppenhäusern der Wertachklinik organisiert. Sie feierte dieses Jahr mit der 30. Vernissage gleich zwei Jubiläen. Außerdem musizieren die SingGoldies regelmäßig im Sommer und in der Adventszeit in der Krankenhauskapelle, und der Klavierabend der Ärzte ist inzwischen ebenfalls schon fast zur Tradition geworden.

Darüber hinaus organisiert der Förderverein medizinische Vorträge, die sowohl über Volkskrankheiten wie Rückenschmerzen informieren als auch Tabuthemen wie die Stuhlinkontinenz ansprechen. Eine beliebte Veranstaltung ist die Einführung in die Erste Hilfe für Sieben- bis 13-Jährige, die seit einigen Jahren im Rahmen des Ferienprogramms angeboten wird.

Bei dieser Erfolgsbilanz ist es kein Wunder, dass die Mitglieder des Fördervereins ihren Vorstand zum dritten Mal einstimmig gewählt haben. Dass die Chemie im Verein stimmt, zeigt auch die große Bereitschaft der Einzelnen, sich weiterhin ehrenamtlich für den Förderverein und damit für die Wertachklinik Schwabmünchen einzusetzen.

Interessenten finden Informationen zum Förderverein und das Formular für die Mitgliedschaft (Jahresbeitrag 20 Euro) im Foyer der Wertachklinik und auf der Homepage des Krankenhauses. Der Förderverein ist gemeinnützig, damit sind Jahresbeitrag und Spenden steuerlich absetzbar.

Themen Folgen