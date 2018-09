vor 49 Min.

Vorlesestart mit Mäuseritter und Schul-Abc

Heidi Langel (Zweite von rechts) eröffnete die Vorlesezeit in der Stadtbücherei mit jungen und älteren Zuhörerinnen. <b>Foto: Sabine Hämmer</b>

Fünf Ehrenamtliche lesen dienstags in der Stadtbücherei aus Kinderbüchern vor und wecken spielerisch die Freunde am Buch.

Von Sabine Hämmer

Das Vorlesen für Kinder zwischen vier und sieben Jahren ist ein beliebtes Angebot der Königsbrunner Stadtbücherei. Es wird das ganze Jahr über – mit Ausnahme der Sommerferien – dank fünf ehrenamtlicher Vorleser, vier Damen und einem Herren, jeweils dienstags von 16.30 bis 17 Uhr angeboten.

Den Auftakt nach den Sommerferien setzte jetzt Heidi Langel, selber langjährige Mitarbeiterin in der Stadtbücherei. „Seit meinem Ruhestand vor elf Jahren lese ich den jüngeren Bücherei-Besuchern gerne aus Bilderbüchern vor und plaudere mit ihnen über den Inhalt“, so Heidi Langel. Dadurch wird den Kindern die Freude am Buch spielerisch vermittelt und die Stadtbücherei ein vertrauter Ort, wo sie auch zahlreiche Bücher und Spiele für zu Hause ausleihen können. Stellvertretende Büchereileiterin Hildegard Häfele leistet die Vorarbeit für die Vorlesezeit und wählt hierfür altersgerechte, passende Bücher – Neuveröffentlichungen, aber auch Klassiker – aus. Diesmal sind es die brandneue Erstveröffentlichung von Cornelia Funke „Der Mäuseritter“, liebevoll illustriert von Annette Swoboda, sowie das „Schul-Abc“, ein Ratebuch von Paul Moor. Trotz hochsommerlicher Außentemperaturen sind drei Kinder, begleitet von ihren Müttern beziehungsweise Großmüttern zum Vorlesen gekommen.

„Meist besuchen bis zu neun Kinder das Angebot“, weiß Langel. Nachdem die drei Mädchen auf ihrer Teilnehmerkarte von Langel einen Stempel bekommen haben (nach 15 Stempeln erhalten sie von der Stadtbücherei eine Überraschung), setzten sie sich ins gemütliche Lese-Eck. Die spannende Geschichte, einem Kampf um Gerechtigkeit für Mäuse, die in einer Burg leben, beginnt.

Fürs Mitmachen gibt es eine Belohnung

Katzen und Mäuse erleben spannende Abenteuer und es gelingt dem tapferen Mäuseritter sogar, den bösen Kater in die Flucht zu schlagen. Die drei Mädchen hören begeistert zu. Fragen zur Handlung und eigene Kommentare seien gefragt, erläutert Heidi Langel. Auch Mia, Sofia und Bejna erzählen persönliche Erlebnisse, die zur Geschichte passen. So vergeht die Lesezeit wie im Flug. Für das zweite Buch bleiben noch knappe zehn Minuten. Hier gilt es, in der Reihenfolge des Alphabets kurze Reime zu Ende zu dichten. Zur Belohnung fürs Mitmachen und weil es sich diesmal um die erste Vorlesestunde nach den Ferien handelt, verteilt Heidi Langel als kleine Überraschung ausnahmsweise noch Lutscher.

Bejna nimmt das Buch vom Mäuseritter gleich mit zur Ausleihe. „Das ist so toll, das möchte ich gerne noch einmal ansehen“, so die frischgebackene Erstklässlerin.

