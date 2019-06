vor 37 Min.

Was im Ferienprogramm so alles geboten ist

Rund 200 Kurse werden für die Sommerferien daheim angeboten. Das Heft mit den Vorschlägen für eine aktive Feriengestaltung liegt jetzt aus

Von Andrea Collisi

Große Aufregung vor dem Rathaus. 25 Erstklässler stehen gespannt davor und warten mit ihrer Lehrkraft Marlies Neher auf Bürgermeister Franz Feigl. Die Schüler der Klasse 1c von der Grundschule Süd wurden in diesem Jahr ausgewählt, bei der Vorstellung des Ferienprogramms 2019 dabei zu sein. Zeitgleich zu diesem Termin werden an alle Klassen sämtlicher Schulen Königbrunns von städtischen Mitarbeitern das Programmheft ausgeteilt.

In jedem Jahr abwechselnd unter den drei Grundschulen kommt eine Klasse in den Genuss, persönlich vom Bürgermeister das attraktive Heft mit den rund 200 Programmpunkten für Kinder von ab drei Jahren bis ins junge Erwachsenenalter ausgehändigt zu bekommen. Zudem erhalten sie eine Stofftasche voller kleiner Überraschungen wie beispielsweise eine bemalbare Brotzeitbox, ein Lineal oder einen Schlüsselanhänger.

Nach dem offiziellen Teil, zu dem auch einige Stadträte und die dritte Bürgermeisterin Ursula Jung dazu stießen, wurden die Erstklässler noch ins Lechfeldmuseum begleitet, wo sie eine Führung bekamen. Zum Schluss durfte natürlich ein Eis für den Rückweg nicht fehlen.

Ein ganz besonderer Schultag

Ein ganz besonderer Schultag also für die Erstklässler, die auf Nachfrage vielfach die Sportangebote im Ferienprogramm bevorzugen, aber auch der Erlebnistag rund ums Pferd. Auch einige Bastel-und Malangebote standen bei den Schülern hoch im Kurs.

Beliebte Dauerbrenner über all die Jahre sind der Besuch bei der Bereitschaftspolizei, der Erlebnistag bei der Wasserwacht, der Besuch bei der Feuerwehr, das Fotoshooting und nicht zuletzt die Tanzangebote. Wieder aufgenommen wurde der Spätzlekochkurs im Hotel Zeller, der vor Jahren schon sehr beliebt.

Ganz neu dabei sind ein Panflötenkurs, ein Holzschnitzkurs sowie Fledermauskästen und Insektenhotel bauen. „Wir haben wirklich großartige Angebote und freuen uns jedes Jahr über die Bereitschaft der Vereine und einiger privater Anbieter unseren Kindern solche Abwechslung zu bieten“, unterstreicht Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher.

Und sie erklärt weiter, es sei aber auch dem Kulturbüro selbst sehr wichtig, den Kindern und ihren Eltern sowie den Jugendlichen ein qualifiziertes Heft mit den Angeboten aushändigen zu können. Dafür würde man auch wirklich Zeit und Geld in die Hand nehmen. Vor allem ihre Mitarbeiterinnen Ramona Frodl und Tanja Zimmermann seien immer wieder über Monate daran gesessen. Auch der Grafiker käme zu Besprechungen und würde das Deckblatt, die Rückseite sowie den Innenteil passend gestalten.

Zur praktischen Handhabung für die schnelle Übersicht gibt es zwei Anordnungen: einmal nach Datum und einmal der Altersbegrenzung entsprechend. Jede Anmeldung läuft online. Dabei gibt es zusätzlich noch weitere Angebote, die nicht mehr ins Programmheft kamen, weil die Produktion der Hefte bereits angelaufen war. Zudem gibt es bereits eine Terminänderung, die im Heft nicht mehr einfließen konnte: Die Besichtigung der WWK-Arena musst von Mittwoch, 31. Juli, auf Freitag, 9. August, verschoben werden, weil dort gerade ein Umbau stattfindet.

Bei der endgültigen Zuordnung selbst ist das seit ein paar Jahren eingesetzte EDV Programm eine große Hilfe für das Kulturbüro, doch es bürgt auch für Gerechtigkeit.

Unvermeidliches Losverfahren

Beim nicht zu vermeidende Losverfahren für mehrere Anwärter auf eine begrenzte Anzahl der Plätze trifft nämlich der Zufallsgenerator die Wahl. Man bemühe sich aber bei stark begehrten Angeboten vielleicht um einen weiteren Zusatztermin und habe oft Glück- immer lasse es sich natürlich aus rein organisatorischen Gründen nicht machen.

Einige Kinder wussten an dem Tag jedenfalls schon ganz genau was sie ihren Eltern in die Hand diktieren würden. Das Programmheft ist im Kulturbüro, Rathaus und der Stadtbücherei erhältlich. Die darin enthaltenen Kurse werden von Vereinen, Organisationen, Firmen und Privatpersonen angeboten.

Anmeldung und Informationen im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/koenigsbrunn

Themen Folgen