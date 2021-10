Wehringen

Wie Wehringen in Zukunft aussehen könnte

Auch wenn Veränderungen in den nächsten Jahrzehnten auf dem Wehringer Rathausplatz geplant sind - die Kastanienallee soll davon unbetroffen bleiben.

Plus Der Gemeinderat Wehringen will die Ortsmitte entwickeln. Was rund um das Rathaus möglich wäre.

Von Anja Fischer

Einen Blick in die Zukunft warf der Gemeinderat Wehringen, als er jüngst ein städtebauliches Entwicklungskonzept für den Rathausplatz und die umliegenden Grundstücke verabschiedete. Wie Bürgermeister Manfred Nerlinger in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, bestehe eventuell die Möglichkeit, eines der angrenzenden Grundstücke zu erwerben.

