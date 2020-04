Wehringer Dirigent: Josef Utz feiert gleich zwei Jubiläen

Plus Josef Utz ist seit 25 Jahren Dirigent beim Musikverein Wehringen und feiert seinen 60. Geburtstag. Und ein drittes Jubiläum ist auch ganz nah.

Musik liegt in Wehringen immer wieder in der Luft. Die meiste Zeit hat Josef Utz dabei auch seine Finger beziehungsweise seinen Taktstock im Spiel. Utz ist Dirigent beim Musikverein Wehringen und kann dort nun sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Gleichzeitig kann der Verein ihm zu seinem 60. Geburtstag gratulieren.

Josef Utz fühlt sich auch nach so langer Zeit noch wohl im Musikverein Wehringen. „Der Verein ist eine richtige Gemeinschaft, die wirklich toll zusammen steht und auch eine tolle Jugendarbeit hat“, sagt er und verweist auf die Bläserklasse, die jedes Jahr finanziell von der Gemeinde unterstützt wird. Das gebe es kaum in vergleichbaren Orten, weiß der erfahrene Dirigent.

Wehringen: Der damalige Vorsitzende sprach Utz an

Dass er es gleich 25 Jahre beim Musikverein aushalten würde, daran dachte Josef Utz noch nicht, als ihn der damalige Vorsitzende Georg Egger nach einem Auftritt mit dem Jugendblasorchester Mering ansprach. „Ich weiß nicht woher, aber er wusste, dass ich mich nach zehn Jahren in Mering mit dem Gedanken trage, zu wechseln“ erinnert sich Utz. Egger lud ihn zu einem Probenabend ein. Aus einem wurden unzählige Probenabende. Was den Dirigenten so lange in Wehringen hielt, sind wohl auch familiäre Bande. Utz lacht und erzählt dann von seiner Frau, die er nach seinem Start beim Musikverein kennenlernte und bald auch heiratete. In wenigen Wochen können die beiden Silberhochzeit feiern.

Trotzdem hat es der engagierte Dirigent nicht immer leicht mit seinen Musikern. Augenzwinkernd verraten diese, dass Josef Utz immer viel Wert aufs Üben der Musikstücke lege und das nicht bei allen immer funktioniere. Auch das Ratschen während der Proben solle man lieber unterlassen.

Die Musiker wissen, was sie an ihrem Dirigenten haben

Doch trotz aller Höhen und Tiefen oder kleiner Eigenheiten, die Musiker wissen ganz genau, was sie an ihrem Dirigenten haben. Vorsitzender Andreas Jähnert fasst es so zusammen: „Wenn es so lange hält, dann müssen die Höhen ja wohl deutlich in der Mehrzahl sein, was ja für sich und die Menschen auf beiden Seiten spricht.“ Es gebe wohl nur wenige Vereine, in denen der musikalische oder sportliche Leiter für eine solche lange Zeit denselben Namen trage. In Wehringen sei das allerdings nichts Ungewöhnliches: Schon der Ehrendirigent Hans Öschay stand 30 Jahre lang am Dirigentenpult.

Fundierte musikalische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen

Was die Vereinsführung an Josef Utz besonders schätzt, ist die fundierte musikalische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. Hunderte gingen in den letzten 25 Jahren durch seine Hände und sind begeistert von der Unterrichtsmischung mit ihren interessanten, lustigen und fordernden Aspekten. Utz spielt selbst als Hauptinstrumente Klavier, Posaune und Eufonium, hat sich aber von allen Bläserklasseninstrumenten das Wichtigste angeeignet, um den Kindern bei Fragen gleich weiterhelfen zu können. Vor allem dieser Kinder- und Jugendbildung ist es wohl zu verdanken, dass ein kleiner Ort wie Wehringen eine eigene Jugendkapelle hat. Schon die jüngsten Musiker spielen mit Bonsaiband und Bläserklasse 1 und 2 regelmäßig bei den Konzerten mit.

Damit gibt Josef Utz eine Leidenschaft weiter, die er selbst als Kind kennengelernt hat. Schon mit vier Jahren begann er mit Klavierunterricht, im Alter von sechseinhalb Jahren hielt er sein erstes Blasinstrument in den Händen. Bald war für ihn klar, dass Musik nicht nur ein Hobby bleiben würde. Heute, sinniert Utz, habe er das Glück gehabt, sein Hobby zum Beruf machen zu können. Als Musiker brauche er auch kein Lebensmotto: „Musik ist Leben und ohne Musik ist kein Leben“, sagt er.

Der Musikverein hofft, dass der Dirigent noch lang weiter macht

Klar, dass das Hobby des Dirigenten auch etwas mit Musik zu tun hat. Dann nämlich spielt er privat in der Big Band Up2Date mit. Interimsmäßig ist er dort zwar gerade auch Bandleader, möchte diesen Posten aber so bald wie möglich abgeben, denn „einmal in der Woche möchte ich selbst ohne Verantwortung irgendwo hingehen und einfach nur spielen können.“ Trotz Jubiläum und rundem Geburtstag hofft der Musikverein Wehringen, dass ihm sein Dirigent noch lange erhalten bleibt. Die Wünsche jedenfalls sind klar: „Ganz viel Gesundheit, immer einen guten Rotwein und ab und zu ein wenig mehr Gelassenheit“, heißt es aus den Reihen der Musiker.

