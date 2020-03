Wehringer Theaterverein spinnt "Dinner for One" weiter

Plus Der Theaterverein Wehringen Chapeau Claque bringt das Stück „Miss Sophies Erbe“ auf die Bühne und dreht damit das berühmte „Dinner for One“ weiter.

Der Theater- und Filmklassiker „Dinner for One“ ist den meisten bekannt: Vor allem zu Silvester ist der Film für viele ein Muss. Wie aber geht es weiter mit der betagten Miss Sophie und ihrem Butler? Dieser Fortführung hat sich der Theaterverein Wehringen Chapeau Claque angenommen, der an den nächsten drei Wochenende das Theaterstück „Miss Sophies Erbe“ auf die Bühne im Bürgersaal bringen wird.

Die Komödie in drei Akten von Andreas Wening handelt von den Nachfahren der damals eingeladenen Gäste: Admiral von Schneider, Sir Toby , Mister Pommeroy oder Mister Winterbottom – sie alle wurden im Testament von Miss Sophie bedacht. Die Erben der vier Herren hoffen deshalb auf einen weiteren Erbteil seitens der verstorbenen Dame. Ob nun Ludmilla Stroganoff, eine nicht ganz keusche Baronin, Miss Gilla, die Pflegerin von Mister Winterbottom, Mister Pommeroy oder der schrille Siegfried Roy Toby , alle möchten ein wenig von dem Vermögen von Miss Sophie haben.

Alle Darsteller sind Laien

Der Nachlassverwalter Dr. Ross, Butler Paul und Köchin Marlies verfolgen dabei aber lieber ihre eigenen Pläne und so müssen sich alle gedulden, bis das Erbe schließlich zur Auszahlung kommen kann. Viele Überraschungen auf dem Ansitz Kübelstein sorgen für weitere Wirrungen, denn Miss Sophie war keineswegs ein Engel.

Es ist das erste Stück, welches der Theaterverein Wehringen nach einer längeren Pause wieder auf die Bühne bringt. Zuletzt wurde im März 2018 das zehnte Stück des Vereins „Außer Kontrolle“ mit großem Erfolg gespielt. Mit „Miss Sophies Erbe“ soll an die Erfolge seit der Gründung von Chapeau Claque 2016 angeknüpft werden.

Durch die Stückauswahl und die ständige Weiterentwicklung sowohl im spielerischen als auch im technischen Bereich bietet der Verein seit Jahren seinen Besuchern ein gehobenes Theaterspiel. Dabei sind die Darsteller allesamt Laien, die zwar seit vielen Jahren immer wieder Bühnenluft schnuppern, aber keine professionelle Ausbildung haben. Kein Hinderungsgrund, um trotzdem mit Leidenschaft und zur Erheiterung des Publikums zu spielen.

Dreiakter dreht sich um den Nachlass von Miss Sophie

Im Dreiakter dreht es sich nicht nur um die üblichen Streitigkeiten bei der Verteilung eines Nachlasses, er hat auch eine gute Portion schwarzen Humors im Gepäck. Mit dieser Kombination sind vergnügliche Stunden vorprogrammiert.

Eventuelle Restkarten für die Aufführungen gibt es an der Abendkasse oder im Wehringer Getränkemarkt an der Hauptstraße. Der Kartenpreis beträgt zehn Euro inklusive einem Glas Sekt. Einlass ist eine halbe Stunde vor Aufführungsbeginn.

Im Angebot ist vor den Theateraufführungen ein warmes Büffet zum Preis von 27 Euro (inklusive Theatereintritt und einem Glas Sekt). Einlass für Karten mit Büffet ist ab 18 Uhr, am Sonntag ab 17.30 Uhr. Es gibt in der Pause keine weiteren Speisen. Nähere Informationen zum Büffet erhalten Interessierte auf der Homepage theaterverein-wehringen.de oder über Facebook.

Termin Am Freitag, 6., 13. und 20 März, und am Samstag, 7., 14. und 21. März, ist Vorstellungsbeginn jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag, 15. März, geht’s um 19.30 Uhr los.