18.02.2020

Wertachkliniken: Wenn plötzlich Azubis die Station leiten

Auszubildende der Wertachkliniken haben eine Woche die Verantwortung übernommen und zwei Stationen geleitet. Wie es den Patienten damit ging.

Was alles dazugehört, damit Patienten auf einer Station gut versorgt sind, haben Pflegeschüler der Wertachkliniken selbst erfahren. Im Rahmen eines Projekts leiteten 22 Auszubildende, die kurz vor dem Examen stehen, eine Woche lang zwei Stationen der Wertachkliniken.

Aufgeteilt in Früh- und Spätschichten übernahmen sie die Verantwortung und kümmerten sich darum, dass durchgängig eine gute Patientenversorgung gewährleistet war. Zwar standen ihnen rund um die Uhr mindestens zwei examinierte Pflegekräfte zur Seite. Doch diese griffen nur ein, wenn die Auszubildenden nicht mehr weiter kamen.

Wertachkliniken: Patienten benoteten die Auszubildenden

Die Idee zum Projekt hatte Reiner Wottrich, der die Pflegeschule der Wertachkliniken leitet. Er begeisterte damit nicht nur die Schüler, sondern erhielt auch von Klinikvorstand Martin Gösele Unterstützung. Damit werde sowohl die Qualität als auch die Attraktivität der Ausbildung erhöht, war Gösele überzeugt.

Die Patienten der beiden Stationen der Inneren Medizin an der Wertachklinik in Bobingen und Schwabmünchen reagierten ebenfalls aufgeschlossen, als die Schüler das Projekt vorstellten. In Fragebögen vergaben die Patienten viele gute Noten. „Immer sehr freundlich und aufgeschlossen“, war da zu lesen.

Azubis leiten Station in Wertachklinik Schwabmünchen

Etwas genauer in ihrer Beurteilung waren die Praxisanleiterinnen, Pflegekräfte und Schulleiter Wottrich, die die Schüler eine Woche genau beobachtet hatten. „Am Anfang war alles noch ein bisschen ungeordnet, aber am Ende der Woche klappte es schon fast wie am Schnürchen“, lautete die Bilanz von Schulleiter Wottrich. Und Praxisanleiterin Stefanie Friedrich sagte: „Die Schüler waren sehr verantwortungsbewusst und haben große Teamfähigkeit bewiesen.“ Die Patienten hätten sich bei den Auszubildenden in guten Händen gefühlt.

Die Schüler selbst waren am Ende der Woche urlaubsreif, aber stolz auf ihre Leistung. Klassensprecher Oliver Hermann fand es hilfreich, kurz vor dem Examen noch einmal bewusst die eigenen Schwächen im Praxiseinsatz erlebt zu haben. Gleichzeitig sei er durch die neuen Aufgaben selbstständiger und selbstbewusster geworden. „Jetzt weiß ich, was mich nach dem Examen tatsächlich erwartet“, sagte auch Klassensprecherin Jana Himbacher. Den zeitlichen Aufwand für Aufgaben wie die Dokumentation, die Planung des Personals oder der Zimmerbelegung habe sie unterschätzt. „Da muss man sich gut organisieren und im Team zusammenarbeiten, damit das alles erledigt wird und trotzdem genug Zeit für die Pflege der Patienten bleibt“, sagte Himbacher.

In Sachen Bürokratie wurden die Schüler sogar einem ungeplanten Stresstest unterzogen, als die Computer kurzfristig ausfielen. Aber mit ein bisschen Herzklopfen und der Unterstützung der Pflegerinnen meisterten sie auch diese Hürde erfolgreich. Die Aktion soll künftig mit jeder Abschlussklasse durchgeführt werden.

