Wie ein Zauberer in den Knast kommt

Das ist gar nicht einfach, stellt Phil Rice aus Bobingen fest. Doch natürlich gelang auch das

Aus einem Stück Papier einen Geldschein zaubern – das war eines der Kunststücke, die das Publikum von Phil Rice bei seinem jüngsten Auftritt am meisten faszinierte und Zwischenrufe provozierte. Etliche aus dem Publikum waren über den Versuch, zu Geld zu kommen, mit dem Gesetz in Konflikt geraten und sind in der Justizvollzugsanstalt Landsberg inhaftiert.

„So ein Publikum hatte ich noch nie, es war auf jeden Fall aufregend“, beschreibt der junge Bobinger Magier seine Eindrücke vom Auftritt in der Haftanstalt. Auf Einladung des Vereins „Kultur hinter Mauern“ hatte er diese ungewöhnliche Vorstellung gegeben und zur Verstärkung Zauberkollegen aus dem magischen Zirkel von Mindelheim mitgebracht. Und er stellte fest, dass es gar nicht so einfach ist „in den Knast“ zu kommen. Es gab im Vorfeld gründliche Überprüfungen durch das Landeskriminalamt. Dann wurde er am Tag des Auftritts noch einmal kontrolliert und unter Sicherheitsmaßnahmen eingeschleust. „Es waren etwa Hundert Zuschauer, ungefähr die Hälfte davon Ausländer. Aber es hat sich gezeigt, dass das Zaubern kaum Sprachbarrieren kennt, dass man damit alle erreichen kann“, berichtet Phil Rice, der kürzlich erst ein Engagement in Thailand hatte (wir berichteten). „Es gab viele witzige Zwischenrufe und ich habe selber viel gelacht. Die Stimmung war sehr gut und man vergisst, wo man ist“, erzählt er.

Auf alle Fälle ist das eine besondere Erfahrung für den zweimaligen Jugendmeister im Sprechzaubern, der sich früh entschloss, sein Hobby zum Beruf zu machen und dabei erfolgreich ist: Im Januar startete er mit überwältigendem Erfolg seine erste eigene Show in Bobingen. Und in diesem Jahr warten bereits wieder internationale Engagements auf den jungen Zauberer.

Der nächste Auftritt von Phil Rice in der Region ist am 31. Mai im Reese Theater in Augsburg. Karten sind auch direkt über Phil Rice erhältlich: info@philrice.de erhältlich.

