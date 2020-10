vor 3 Min.

Wohnungen und Arztpraxis: So sehen die Pläne für den Brunnenplatz aus

Plus Die Pläne für den neuen Brunnenplatz in der Bobinger Siedlung sind auf der Zielgeraden. Was dort in Sachen Wohnen und Gestaltung passieren soll.

Von Elmar Knöchel

Nach langen Beratungen steht der Startschuss für das Projekt "Brunnenplatz" kurz bevor. Dabei gab es viele Hürden zu überwinden. Stadtbaumeister Rainer Thierbach gab im Bauausschuss noch einmal einen Überblick zur aktuellen Situation. Es sollte eine stimmige Planung werden, die das Stadtteilzentrum in der Bobinger Siedlung städtebaulich aufwertet. Gleichzeitig, und das war das Hauptziel, sollte bezahlbarer Wohnraum entstehen. Dazu Räume für eine Arztpraxis, weitere Gewerberäume und eventuell Gemeinschaftsräume für verschiedene Nutzungen.

Bürger bei der Brunnenplatz-Planung beteiligt

Bedenken gegen das Projekt hat es viele gegeben. Angefangen von der Höhe des Bauwerks, vier Etagen war vielen zu hoch, bis hin zur Frage, ob noch genug Platz für die angrenzende Schule bliebe. Von Anfang an wurde seitens der Stadt jedoch auf Transparenz und Bürgerbeteiligung gesetzt. So gab es frühzeitig Stadtteilversammlungen zu dem Thema, immer wieder Informationen zum Planungsstand, Workshops mit allen, die Interesse an dem Projekt hatten, Beratungen im Stadtrat und Besprechungen mit der Regierung von Schwaben. Letztere war für das Projekt wichtig, da es auch Fördergelder im Rahmen der Städtebauförderung geben soll.

Somit ging viel Zeit ins Land, bis nun eine endgültige Entscheidung fallen könnte. Der Kommunalwahlkampf sorgte für zusätzliche Brisanz, da im Wahlkampf das Projekt ebenfalls Thema war. Dann kam Corona und verzögerte die Entscheidung weiterhin. Zum Schluss mussten noch die Hauptbedenken ausgeräumt werden. Da gab es zum Beispiel die Frage, dass es ja ein gefördertes Projekt sei und der Wohnraum nicht nur barrierefrei, sondern auch bezahlbar sein solle, wie die Vergabekriterien sein werden. Es sollte gewährleistet sein, dass jemand, der in der Siedlung aus Altersgründen sein Siedlerhäuschen verkauft und somit ein anrechenbares Vermögen besitzt, dort eine Wohnung bekommen kann. Damit wäre gewährleistet, dass für Siedler, die in ihrem angestammten Wohnumfeld bleiben möchten, auch genügend Wohnraum vorhanden ist.

Stadt tritt als Vermieter auf

Weil die Stadt Bobingen als Vermieter auftritt und auch die Regierung von Schwaben hierin kein Hindernis sieht, konnte dieser Punkt letztlich abgehakt werden. Bei Gesprächen mit den Verantwortlichen der Schule, sowohl mit Lehrern als auch Schülern und Eltern, konnte in Verbindung mit Experten für die Belange der Schule Entwarnung gegeben werden. Der zur Verfügung stehende Platz sei für die Schule nach der Bebauung immer noch größer, als in den Schulbaurichtlinien für den Platzbedarf je Kind festgelegt ist. Zusätzlich wurde der Vorschlag befürwortet, dass gleichzeitig mit dem Bauvorhaben und der nötigen Umgestaltung der Pausenflächen eine Aufwertung durch zusätzliche Angebote erfolgen könne. Sogar auf einen eventuell steigenden Platzbedarf der Schule wurde Rücksicht genommen. Ein Architekturbüro prüfte die Gegebenheiten und kam zu dem Schluss, dass eine Aufstockung des Gebäudes durchaus möglich wäre und so eine zukünftige Erweiterung ohne größere Probleme realisierbar wäre.

Bobingen-Siedlung: Was mit dem Brunnen passiert

Letztendlich sieht die Planung vor, den auf dem Platz stehenden Brunnen zu erhalten und zudem den Raum zwischen Schule und Kirche optisch aufzuwerten, um so ein neues Zentrum zu schaffen. Die Entwürfe, die den aktuellen Stand der Planung zeigen, sind übrigens für jedermann in den Räumen des Quartiersmanagements im Wertachzentrum einsehbar. Stadtrat Herwig Leiter (CSU) bezeichnete die vorliegende Planung als gelungen, vor allem weil die Schule keine Einschränkungen hinnehmen müsse. Gleichzeitig mahnte er an, dass bei der zukünftigen Gestaltung des Brunnenplatzes unbedingt auf Bürgerbeteiligung geachtet werden solle.

Helmut Jesske (SPD) merkte an, dass es nun wirklich Zeit werde, in der Siedlung zu zeigen, dass man durchaus an einer zukunftsorientierten Aufwertung des Stadtteils interessiert ist. Dazu gehöre auch, dass man nun für die angedachte Arztpraxis mit Hochdruck nach einem praktischen Arzt suchen solle, der sich hier niederlässt. Auch Grüne und Freie Wähler zeigten sich über die Planung erfreut. Seitens der FBU gab es ebenfalls Zustimmung. Stadtrat Florian Vogl erkundigte sich nach der Finanzierung des Projekts. Bürgermeister Klaus Förster erklärte, dass eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 bei 3,8 Millionen Euro gelegen habe. Aktuellere Zahlen hätte er im Moment nicht vorliegen. Die endgültige Entscheidung zum Projekt "Brunnenplatz" soll in der Stadtratssitzung Ende Oktober fallen.

