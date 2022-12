Aufgeschreckt vom schrillen Warnton

Eigentlich war der Warntag gut angekündigt – doch dann fällt man doch aus allen Wolken, wenn das Smartphone schrille Töne von sich gibt.

Wochenlang wurde man darauf vorbereitet. Immer wieder berichteten die Medien über den Warntag am 8. Dezember, und gleich mehrfach wies mich mein Mobilfunk-Anbieter per SMS darauf hin, dass das Smartphone an diesem Tag einen Warnton von sich geben könne.

Natürlich hatte ich das alles am Donnerstagvormittag vergessen, sodass ich um 11 Uhr aus allen Wolken fiel, als mich der schrille Warnton aufschreckte, den ich noch nie zuvor gehört habe. Mein erster Gedanke war, dass das Handy kaputt ist und in seinen letzten Todeszuckungen noch einen Alarm von sich gibt. Doch ein kurzer Blick genügte, um mich zu beruhigen: Per Text wurde man informiert, dass es sich um einen Test zum Warntag handelt, in Wirklichkeit aber nichts passiert ist.

Woran liegt es, dass man trotz der vielen Hinweise von der Warnung doch überrascht wird? In meinem Fall ist die Sache klar: Als guter Arbeitnehmer ging ich konzentriert meinem Broterwerb nach und war nur auf den Artikel konzentriert, den ich gerade schrieb. Andere haben vielleicht mal kurz die Augen zugemacht und wurden aus dem Vormittagsschlaf aufgeschreckt – das stell ich mir noch weniger schön vor. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass der Mensch Gedanken an schreckliche Dinge wie Katastrophen gerne verdrängt, vor denen ein solcher Alarm warnt. Dann hat der Schreckmoment ja einen Sinn gehabt: Denn mit dem Warntag wollten die Behörden auch das Bewusstsein in der Bevölkerung für den Katastrophenschutz wecken. Ich habe jedenfalls kurz überlegt, was in einem solchen Fall zu tun ist und mich dann wieder der Arbeit gewidmet.