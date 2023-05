Auf Bobinger Feldweg: Flasche mit unbekanntem Inhalt explodiert

Eine Plastikflasche auf einem Bobinger Feldweg explodierte in dem Augenblick, als sich eine Spaziergängerin näherte.

Eine leichte Verletzung am Ohr zog sich eine 59-jährige Spaziergängerin am Sonntag auf dem Feldweg in unmittelbarer Nähe des „Schwettinger Grabens“ zu. Dort hatte sie eine Plastikflasche auf dem Boden entdeckt. Als sich die Frau näherte, explodierte die Flasche.

Nach ersten Einschätzungen der Polizei handelte es sich bei dem Inhalt um eine Mischung aus Natriumhydrogencarbonat in Verbindung mit Essig. Das Carbonat wird als Reinigungs- und Bleichmittel verwendet. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen. Zeugen sollen sich an die Polizei in Bobingen unter der Rufnummer 08234/96060 wenden. (AZ)