Bekommt Bobingen ein neues Hallenbad?

Plus Die Schließung des Bobinger Hallenbades hat weitreichende Konsequenzen. Jetzt hat sich der Stadtrat mit der Frage beschäftigt, wie ein neues Hallenbad aussehen könnte.

Durch den Wegfall des Aquamarin-Hallenbades haben Schulen und Vereine große Schwierigkeiten, anderswo Wasserzeiten zu bekommen. Doch auch der Weiterbetrieb des Freibades könnte ohne ein Hallenbad problematisch werden. Bäderchef Bernhard Langert sagte dazu: "Neben der Entscheidung zu einem möglichen Neubau des Hallenbades muss auch eine Entscheidung zum Weiterbetrieb des Freibades getroffen werden." Denn der Wegfall des Hallenbades habe direkte Konsequenzen für den Freibadbetrieb. Solange das Hallenbad noch nicht abgerissen ist, könne noch die alte Heizzentrale im Keller weitergenutzt werden. Das gelte auch für die im Hallenbad untergebrachte Gaststätte, die im Sommer als "Bikini-Bar" auch für das Freibad genutzt werde. Für diesen und den nächsten Sommer sei der Betrieb gewährleistet, da der Abriss wohl frühestens im Oktober 2024 beginnen werde.

Dann allerdings würde es problematisch, so Langert. "Ein Freibad ohne Kiosk ist kein Freibad", sagte der Bäderchef. Doch einen Pächter nur für die Sommermonate zu bekommen sei schwierig. Gleichzeitig könnte der Einsatz eines sogenannten "Foodtrucks" keine Lösung sein. An heißen Sommertagen könnten sich über 2000 Gäste im Bad aufhalten. Das würde die Kapazitäten eines mobilen Kiosks bei Weitem übersteigen. Auch beim Personal könnte es eng werden. Die Mitarbeitenden hätten zwar signalisiert, dass sie für eine Übergangszeit bereit wären, im Winter andere Tätigkeiten zu übernehmen, ohne die Perspektive "Hallenbad" müsse aber damit gerechnet werden, dass sich das Fachpersonal neue Arbeitsplätze suchen würde. Das könnte den Weiterbetrieb des Freibades gefährden.