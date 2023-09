Bobingen unterliegt zu Hause gegen Jetzendorf

Beim 0:1 gegen Jetzendorf scheitert der TSV Bobingen erneut an seiner eigenen Harmlosigkeit im Sturm und der größeren Cleverness der Gäste aus Oberbayern.

Bobingens Kapitiän Paul Simler schwor seine Teamkollegen mit einer emotionalen Ansprache auf das Spiel ein. Drei Punkte sollten endlich her. Die Rede zeigte zunächst Wirkung. Die Hausherren gingen engagiert und kampfstark ins Spiel. Doch schnell zeigten sich die alten Probleme. Das Spiel sah im Mittelfeld stellenweise sehr gefällig aus. Doch die Bobinger konnten mit ihrer optischen Überlegenheit nicht viel anfangen. 20 Meter vor dem Gästetor war meist Schluss. Es entwickelte sich ein eher schwaches Landesligaspiel. Denn auch die Gäste aus Jetzendorf brachten wenig zustande. Auffälligster Akteur in der ersten Halbzeit war Bobingens Berkay Akgün, der an vielen Aktionen beteiligt war. Allerdings hatte er wohl die falsche Bereifung gewählt. Auf dem holprigen Rasen im Bobinger Siegmundpark kämpfte er auffällig oft mit Standschwierigkeiten.

Nach eher langweiligen 45 Minuten änderte sich auch in der zweiten Hälfte wenig. Bis zur 62. Spielminute, als die 220 Zuschauer in Bobingen ein regelrechtes Deja-vu-Erlebnis hatten. Genau wie beim Ausgleichstreffer der Gilchinger im letzten Spiel gab es eine kurze Diskussion in der gegnerischen Hälfte. Beim folgenden Einwurf war das Team von Sebastian Jeschek unsortiert. Es reichten zwei Ballkontakte nach dem Jetzendorfer Einwurf und Felix Heckmeier konnte nahezu ungestört auf den Bobinger Torwart Laurin Sommer zulaufen. Der einzig mitgelaufene Verteidiger Nicolai Petereit konnte nicht mehr stören und der Bobinger Rückstand war perfekt.

Nach der nahezu einzigen Jetzendorfer Torgelegenheit im ganzen Spiel. bäumten sich die Bobinger noch einmal auf und versuchten, druckvoller nach vorn zu spielen. Doch gefährlicher wurde es lange Zeit nicht vor dem Gästetor. In der Schlussphase hatte dann Paul Simler eine Kopfballchance nach einem Freistoß, scheiterte aber an Gästetorwart Jeremy Manhard. Wenig später war Maximilian Krist zu überrascht, als ein Ball über Umwege durch die gesamte Deckung rutschte und bugsierte den Ball aus zwei Metern Torentfernung mit dem Schienbein über das Tor. Am Ende stand eine bittere Niederlage für den TSV Bobingen in einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hatte.

Bobingens sportlicher Leiter, Michael Deschler war nach dem Spiel unzufrieden: "Der Gegner war mit Sicherheit nicht besser, aber abgezockter. So ein Spiel dürfen wir nicht verlieren. Aber wenn man nicht aufs Tor schießt, dann kann man auch kein Tor machen." Somit bleibt der TSV Bobingen weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Die nächste Gelegenheit, das zu ändern, haben die Kicker um Spielertrainer Christopher Detke bereits am kommenden Samstag. Denn nach dem Nachholspiel gegen Jetzendorf trifft der TSV um 17 Uhr auswärts auf den SC Aufkirchen. Der stellt, zumindest auf dem Papier, eine lösbare Aufgabe dar. Die Mannschaft hat nur vier Punkte mehr auf dem Konto und liegt auf Tabellenplatz 15. Vielleicht schaffen die Bobinger gegen die wackelige Defensive der Aufkirchner mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Die haben in neun Spielen bereits 25 Gegentreffer kassiert.

Lesen Sie dazu auch

TSV Bobingen: Laurin Sommer, Michael Zedelmeier (Jonas macht 75.), Leon Göttinger (Emre Cevik 68.), Christopher Detke, Sandro Burghard, Elias Ruf, Nicolai Petereit (Christian Frickinger 68.), Paul Simler, Maximilian Krist, Manuel Britsch, Berkay Akgün (Nicolas Baumgartner 85.) Zuschauer 220 Schiedsrichter Julius Albrecht Tor Felix Heckmeier (62.)