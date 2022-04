Dieser Bauernhof informiert Kinder und Jugendliche über Lebensmittel

Plus Ein neues Lernprogramm lädt Kinder und Jugendliche auf den Bauernhof ein. Familie Fischer aus Bobingen erklärt, wo die Lebensmittel herkommen.

Jugendliche wollen nach der langen Durststrecke der Pandemie wieder ins Freie und etwas erleben. Wie wäre es mit einem Blick hinter die Kulissen eines Bauernhofs? Die Möglichkeit dazu bietet das neue Programm Erlebnis Bauernhof des Freistaats.