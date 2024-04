Das Geheimnis um die verschwundene Schwester

Die Augsburger Autorin Franziska Gänsler kommt nach Bobingen und liest aus ihrem neuen Roman. Für den Abend gibt es Karten zu gewinnen.

„Wie Inseln im Licht“ heißt der neue Roman der Augsburger Autorin Franziska Gänsler. Ihr Debütroman "Ewig Sommer", der im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, erhielt Nominierungen für diverse Preise und wurde 2023 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis für Literatur sowie mit dem Literaturförderpreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet. Am 21. April präsentiert Franziska Gänsler nun ihr neuestes Werk bei einer exklusiven Autorenlesung im Runden Saal des Unteren Schlösschens.

Die Redaktion verlost für den Abend zweimal drei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Freitag, 19. April, eine Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Franziska Gänsler.

Was ist damals wirklich passiert?

In ihrem zweiten Roman „Wie Inseln im Licht“ erzählt Gänsler von einer jungen Frau und dem abgründigen Geheimnis um ihre verschwundene Schwester. Was ist damals wirklich passiert? Und warum ist diese Frage erst jetzt, viele Jahre nach dem Verschwinden, möglich? Ein eindringlicher, intensiver Roman über Trauer und Liebe, über Erinnerungen und ihre Grenzen – kurzum ein Meisterwerk der atmosphärischen Spannung.

Eine Nacht, die alles veränderte

Als ihre kleine Schwester verschwindet, ist Zoey selbst noch ein Kind. Ihre Erinnerungen daran sind bruchstückhaft und widersprüchlich. Warum wurde nie nach der Schwester gesucht? Und wieso hat die Mutter seitdem so getan, als hätte es die Schwester nicht gegeben? Nach dem Tod der Mutter reist Zoey an die französische Atlantikküste, zurück an den Ort, an dem sie zu dritt gelebt haben, bevor diese eine Nacht alles veränderte. Zoey beginnt, nachzuforschen und ihre Erinnerungen neu zu sortieren, die wie Inseln im Licht aus dem Meer ragen und die tief unter der Oberfläche miteinander verbunden sind.

Wer sich die Lesung nicht entgehen lassen will: Karten für die Lesung (Beginn: 18 Uhr) gibt es für 16 Euro (ermäßigt 14 Euro) beim Kulturamt Stadt Bobingen, Telefon 08234/8002-31 und -36, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. (AZ)