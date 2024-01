Er ist der neue Ortssprecher von Reinhartshausen

Plus Der Bobinger Stadtteil Reinhartshausen hat am Sonntag seinen neuen Ortssprecher gewählt. Simon Nachtrub setzte sich gegen Thorsten Meiser durch.

Der neue Ortssprecher Simon Nachtrub wird ab sofort die Interessen der Reinhartshauser und Burgwaldener Bürgerinnen und Bürger im Bobinger Stadtrat vertreten. Die Wahl eines Ortssprechers war nötig geworden, weil der bisherige Vertreter des Ortssteils, Georg Frey, aus persönlichen Gründen aus dem Stadtrat ausgeschieden und somit kein Vertreter aus Reinhartshausen und Burgwalden mehr im Stadtrat war.

Rund 540 Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Reinhartshausen und Burgwalden waren aufgerufen, ihren neuen Ortssprecher zu wählen. Der verantwortliche Wahlleiter zeigte sich mit der Wahlbeteiligung von rund 45 Prozent sehr zufrieden. Letztlich entfielen auf Simon Nachtrub rund 58 Prozent der Stimmen. Nachdem er die Wahl angenommen hatte, gratulierten Stadträtin Gaby Böhm und Bürgermeister Klaus Förster dem frischgebackenen Ortssprecher. Der 30-Jährige lebt in Reinhartshausen und bringt als Verwaltungsangestellter der Gemeinde Wehringen Erfahrung in Verwaltungsangelegenheiten mit. "Es ist wichtig, dass alle Ortsteile einer Stadt im Stadtrat vertreten sind", sagte Simon Nachtrub nach der Wahl. Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit und einen konstruktiven Austausch im Bobinger Stadtrat.