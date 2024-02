Bobingen

Kein Bauwagen für die geplante Waldkindergarten-Gruppe in Straßberg

In Straßberg wird überlegt, eine Waldkindergartengruppe einzurichten. Das Bild zeigt die bereits bestehende beim Forsthaus im Bobinger Stadtwald in der Siedlung.

Plus Waldkindergärten erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Daher will auch die Kita "Kleine Farm" in Straßberg eine solche Gruppe anbieten. Aber es gibt Probleme.

Von Elmar Knöchel

Rund 2000 Waldkindergärten gibt es nach Angaben des Bundesverbandes der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland. Eine weitere dieser Waldgruppen soll in Straßberg entstehen. Die Kita "Kleine Farm" möchte dort ab September 2024 eine Naturgruppe anbieten. Geplant ist ein Standort in der Nähe des Straßberger Waldrandes. Zu diesem Zweck sollte ein Bauwagen, ähnlich dem wie er von der Kita "Regenbogen" in der Bobinger Siedlung genutzt wird, angeschafft werden. Doch das Augsburger Landratsamt hat keine Genehmigung erteilt.

Die Kosten der Anschaffung in Höhe von rund 150.000 Euro wurden vom Bobinger Stadtrat bereits 2023 im Haushaltsplan eingestellt. Da das Bauvorhaben jedoch nicht im Wald, sondern auf freier Feldflur geplant sei, könne aus Sicht des Landratsamtes nicht von einem "Waldkindergarten" im eigentlichen Sinne gesprochen werden. Dazu sei der Abstand zu groß. Städtebaulich sei das nicht vertretbar. Da der gültige Bebauungsplan die Fläche als landwirtschaftliche Fläche darstelle und nicht als Wald, sei das Vorhaben an diesem Ort nicht genehmigungsfähig.

