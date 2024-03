Bobingen

06:45 Uhr

Passionsspiel: Der ungläubige Thomas begeistert in Bobingen

Plus Schauspieler der Theaterschmiede Bobingen stimmen mit ihrem Passionsspiel wieder auf die Osterzeit ein. Die Zuschauer in der Singoldhalle sind berührt.

Von Anja Fischer

Aufgeregt waren die Schauspieler der Theaterschmiede Bobingen bis zum Schluss. Das diesjährige Passionsspiel versprach eine Reihe besonderer Aufführungen auf der Bühne der Singoldhalle Bobingen. Ingrid Sedlacek, Theaterleiterin und verantwortlich für Regie und Inszenierung, hatte mit ihrem Team aus (Laien-)Schauspielern wieder einmal alles richtig gemacht. Begeistert und berührt kamen die Besucher aus dem Passionsspiel, hatten mit dem "ungläubigen Thomas" mitgelitten und mitgezweifelt.

„Der Jünger Thomas konnte nicht glauben“, meinte Schirmherr Pfarrer Mariusz Pluta in einer kleinen Einführung vor dem Theaterstück. „Aber war er wirklich ungläubig, nur weil er einen Beweis für die Auferstehung haben wollte?“ Es würde, so Pluta, wohl jeder seine Zweifel haben, wenn er heute hören würde, dass Jesus lebt. Thomas habe geglaubt. Glaube heiße nicht, keine Fragen zu stellen. Jesus sei den Jüngern genau deshalb zum zweiten Mal erschienen, damit Thomas an ihn direkt seine Fragen stellen konnte. „Thomas war ein Zweifler, aber nicht ungläubig“, zeigte sich Pfarrer Pluta überzeugt und mahnte am Ende: „Wer von uns hat keine Zweifel?“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen