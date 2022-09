Bobingen/Schwabmünchen

06:00 Uhr

Chefs der Wertachkliniken: "Nur mit einem Neubau führt der Weg in die Zukunft"

Plus Klinikchef Martin Gösele, die ärztliche Direktorin Dr. Marleen Pfeiffer und Pflegebereichsleiterin Iris Eger erklären, warum ein Krankenhausneubau dringend notwendig ist.

Von Carmen Janzen

Ein Hausarzt aus Schwabmünchen hat kürzlich behauptet, die Wertachkliniken befänden sich in einem "Vorzeigezustand" und ein Neubau wäre unnötig. Was sagen Sie dazu?



Martin Gösele: Dem stimme ich nicht zu. Die Wertachkliniken sind nicht mehr zeitgemäß, das hat unter anderem eine Schwachstellenanalyse ergeben. Allein der Dreibettzimmer-Standard ist veraltet. So möchten Patienten heutzutage nach einer geplanten Operation nicht mehr untergebracht werden. Die sanitären Einrichtungen sind nicht barrierefrei, auf der Intensivstation gibt es viel zu kleine Patientenzimmer zum Teil ohne Tageslicht. Auch haben wir ein massives Platzproblem: Es fehlen Aufenthaltsräume für Patienten, Lagerräume, Ärztezimmer, Untersuchungsräume und Büros. Das Bereitschaftszimmer, in dem so mancher Angestellter sein Wochenende verbringen soll, hat den Charme und die Größe einer Gefängniszelle. Das ist auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht attraktiv.

