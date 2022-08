Bobingen

Verfolgungsfahrt: Auto bleibt nach Flucht in Maisfeld stecken

In einem Maisfeld an der B17 endete eine spektakuläre Verfolgungsfahrt

Plus Die Polizei umstellt nachts das Feld nahe der B17. Der Fahrer, der Einbruchswerkzeug im Auto hatte, läuft in der Nacht im Starkregen davon.

Von Maximilian Czysz

Eine spektakuläre Verfolgung endete in der Nacht auf Samstag in einem Maisfeld zwischen Bobingen und Königsbrunn. Vorangegangen war eine Fahndung, die in Bobingen ihren Ursprung hatte.

