Wein und Kabarett in der Singoldhalle

Gerührt und zugleich amüsiert waren die Gäste in der Singoldhalle beim Kabarett- und Wein-Abend mit Stefan Waghubinger und seinem Programm „Ich sag's nur Ihnen“.

Einen feuchtfröhlichen Abend erlebten kürzlich die Besucher in der Bobinger Singoldhalle. Kabarettist Stefan Waghubinger war zu Gast und kitzelte in der Bühnenfigur des in seiner Ehe und Karriere gescheiterten Immobilienverwalters den emotionalen Nerv des Publikums, das mehrheitlich der 60plus-Generation angehörte. Waghubinger rief bei den Gästen auch Befindlichkeiten und Erinnerungen an eine Kindheit in den 1960er- und 1970er-Jahren wach.

An hochfliegende Kinderherzenswünsche etwa: Zum Geburtstag das Fahrrad mit fünf Gängen! Vom Christkind die gelbe Jacke mit den schwarzen Streifen vom Captain Kirk im „Raumschiff Enterprise“! Herzenswünsche, die damals am fehlenden Geld der Eltern scheiterten. Und die der Kabarettist mit einer Komik-Bruchlandung in die enttäuschende Wirklichkeit knallen ließ: "Statt dem 5-Gang-Fahrrad und der Fahrradtour mit den Freunden zum See das erste Monopoly-Brettspiel allein gegen sich selbst."

Und der kleine Junge bei der weihnachtlichen Bescherung stand nicht Captain Kirk, sondern der Biene Maja in der von der Mama gestrickten Jacke aus kratzig-juckender Schafswolle im Spiegel gegenüber. Der dann mit bitterer Komik resümiert: „Du träumst von den unendlichen Weiten des Universums und steckst in einer zu engen Strickjacke.“

Anekdoten und Sprüche, die an Karl Valentin erinnern

Waghubinger entlarvt die Naivität und unbedarfte Skrupellosigkeit seiner Bühnenfigur mit Anekdoten und Sprüchen, die bisweilen an den Humor eines Karl Valentin erinnern, wenn er beispielsweise folgert: „Die einen erben alles, die anderen müssen dafür ein ganzes Leben lang heiraten.“ Und: „Wenn man im Leben vorwärtskommen will, darf man nicht so lange sitzen bleiben.“

Auch ein Seitenhieb auf die mediale Aktualität war passend platziert: „Heutzutage wechselt ja richtig und falsch so schnell, dass einem Opportunisten wie mir regelrecht schwindlig wird.“