Wie sich junge Menschen in Bobingen im Ehrenamt engagieren

Jeden Tag einem anderen Menschen helfen: Das ist für eine junge Bobingerin ein Muss. Über ein Ende und einen Anfang.

Das diesjährige Ende des Projektes „Jibes – Jugend in Bobingen engagiert sich“, war gleichzeitig ein Anfang. Der Vorteil: Die beteiligten Jugendlichen konnten sich mit den bisher Beteiligten an einem Abend über die Einsatzstellen und gemachte Erfahrungen austauschen. Vier waren es im letzten Zyklus. Simaf Akid, Maria Lakka, Legna Reyes Lam und Farah Sleiman absolvierten jeweils 40 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Ehrenamt in Bobingen: Ein schönes Gefühl bleibt

Für Maria Lakka war es eine Selbstverständlichkeit, sich in ihrer Freizeit zu engagieren. Sie half in der Tagespflege aus und betreute Senioren. „Ich finde, man muss anderen Menschen helfen, vor allem alten Menschen.“ Gerade in der Tagespflege werde jede Hand gebraucht und für sie als Mensch sei es ein Muss, jeden Tag einem anderen Menschen zu helfen. Am Anfang habe sie schon Respekt vor der neuen Aufgabe gehabt, sagte Maria Lakka. „Aber am Ende fand ich sogar Freunde und ich hatte das Gefühl, etwas Tolles geschafft zu haben.“ Sowohl Senioren als Mitarbeiter seien sehr froh über ihre Mithilfe und immer freundlich zu ihr gewesen. „Ich finde, das sollten mehr Jugendliche machen und sich für andere einsetzen.“ Ein Wunsch, der wahr werden wird.

Im neu startenden Jibes-Lauf werden sich 25 Jugendliche der Staatlichen Realschule Bobingen im Ehrenamt einsetzen. Realschulkonrektor Michael Gierl freute sich über so viel Engagement an seiner Schule. „Die Realschule macht sehr gerne bei diesem Projekt mit und zeigt damit Engagement über die Bobinger Ortsgrenzen hinaus, weil die Einsatzstellen auch in den Heimatorten unserer Schüler liegen“, so Gierl. Die Schule sei sehr stolz, dass gemessen an der Schülerzahl eine ganze Schulklasse an dem Projekt teilnehme.

Urkunde für spätere Bewerbungen

Die jugendlichen Teilnehmer profitieren von dem Ehrenamtsprojekt. „Jibes“, das bedeutet 40 Stunden ehrenamtlicher Arbeit in vier Monaten. Immerhin zwei bis drei Stunden pro Woche müssen deshalb an der Einsatzstelle verbracht werden – zusätzlich zur Schule, Lernen und Freizeitgestaltung. „Es ist schon enorm, was die Jugendlichen da freiwillig leisten“, macht Sabine Frenkenberger von der Freiwilligen-Agentur klar. Für ihren Einsatz für die Gemeinschaft bekommen die Jugendlichen eine Urkunde ausgestellt, die sie später einer Bewerbung beilegen können.

Unterstützt wird das Projekt von der Dr.-Jaufmann-Mittelschule und der Staatlichen Realschule Bobingen sowie von ebenfalls ehrenamtlichen Mentoren, die die Betreuung der Jugendlichen und der Einsatzstellen übernehmen. Schülern wie Simaf Akid, die ihre 40 Stunden im Kinderhaus St. Felizitas in Bobingen ableistete, profitieren nicht nur durch die Urkunde von dem Projekt. „Mir hat es im Kindergarten gut gefallen und ich glaube, auch die Kinder waren froh, dass ich da war“, erinnert sie sich. Sie habe gemerkt, dass helfende Hände dringend gebraucht werden. Ob sie später einmal im Kindergarten arbeiten wird? „Mit Kinder – da bin ich mir noch nicht sicher, aber mit Menschen auf jeden Fall“, sagte die Schülerin.

